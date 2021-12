« Chers Parents », la feel good comédie signée Armelle et Emmanuel Patron au Théâtre de Paris

Emmanuel et Armelle Patron, les auteurs de Chers Parents, la comédie dont vous n’avez sans doute pas fini d’entendre parler reçoivent Ariane Artinian au théâtre de Paris.

Emmanuel et Armelle Patron évoquent leur comédie « Chers Voisins » au micro d’Ariane Artinian pour un nouvel épisode de Parle moi de toi(t).

Le fil d’Ariane. Il est comédien et auteur. Elle est scénariste pour la télé. Ensemble, ils ont cartonné avec la série Nos chers Voisins. Et aujourd’hui, le frère et la soeur récidivent à 4 mains dans une comédie jubilatoire Chers Parents qui a tout pour devenir une pièce à succès façon Le Prénom ou le Dîner de cons.

Vous cherchez une idée de sortie sweet, qui fait du bien, à voir en famille ou entre amis ? Foncez au théâtre voir Chers Parents. Vous allez rire, vous allez être ému, et je suis sûre que vous reconnaîtrez aussi. Moi j’en suis sortie avec l’impression d’avoir été «Au Théatre ce soir », comme quand on restait à la maison avec mon frère et ma sœur à la maison, que les parents sortaient… Et avec la délicieuse sensation aussi d’avoir vu un feel good movie.

C’est vraiment pas facile de pitcher la pièce. Disons qu’elle se passe dans une maison cossue du Lubéron, avec canapé confortable, toile de jouy et tête de cerf. Que des parents convoquent leurs enfants toutes affaire cessantes. Que les 3 rappliquent illico, inquiets. Ils ont imaginé le pire. Mais le pire n’est jamais sûr… En tout cas pas celui auquel on pense.

Je ne peux vraiment pas en dire plus, mais Chers Parents, c’est drôle, c’est intelligent, et c’est tous les jours – sauf le lundi au Théatre de Paris. Vous venez avec moi ? On a rendez-vous rue Blanche, dans le 9ème arrondissement de la capitale avec Emmanuel et Armelle Patron, le grand frère et la petite sœur.

Pour écouter l’interview, c’est ici !