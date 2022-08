Immobilier Inde : Les autorités détruisent 2 tours bâties illégalement près de New-Delhi

Les autorités indiennes ont démoli deux tours d’habitation de près de 100 mètres de haut, situées à Noida, près de New Delhi. Les 32 étages d' »Apex » et les 29 de « Ceyane », contenant à eux deux près de 1.000 appartements et n’ont jamais été habités au cours des neuf années de litiges juridiques.