La Rosière : Penthouse au dernier étage avec vue sur la vallée de la Tarentaise

Ce penthouse de 117 m² + 21,5 m² de balcon, situé à La Rosière, à la frontière franco-italienne, est à vendre. Doté de 3 chambres + un dortoir, exposé sud-ouest, il est situé à l’entrée du village de La Rosière, à quelques pas de la remontée mécanique des Roches Noires. Il fait partie d’un programme neuf (livré), La Charpenterie.

Mariant confort moderne et charme alpin traditionnel, le spacieux penthouse est doté de parquet dans les salons et les chambres, de poutres apparentes au plafond et de panneaux de bois sur certains murs pour créer une ambiance chaleureuse et charmante.

Les espaces de vie sont orientés sud

Prêt à être emménagé ou à être loué immédiatement, il est joliment meublé et entièrement équipé. Un balcon privé permet de profiter de la vue magnifique sur toute la vallée de la Tarentaise, dont le Mont Pourri, ainsi que La Plagne, Valmorel et Les Arcs. Le penthouse bénéficie aussi d’un garage, d’une cave et d’un casier à skis.

La Charpenterie : 8 appartements spacieux orientés sud

La Charpenterie comprend huit appartements spacieux orientés sud. Le bâtiment présente une façade traditionnelle avec des tuiles en métal et une façade en bois faite de mélèze et de sapin.

La Rosière : une station qui multiplie les atouts

Parmi les principaux attraits de cette opportunité immobilière : les prix à La Rosière sont très compétitifs par rapport à ceux des Trois Vallées, la faible densité de skieurs et un accès facile à de nombreuses autres stations locales.

Skier en France et en Italie

À cheval sur la frontière entre la France et l’Italie, La Rosière – San Bernardo permet de skier en haute altitude, au soleil. Il est possible à la fois de skier sur le versant français de la montagne et d’accéder aux versants nord de la vallée d’Aoste en Italie pour de belles journées dans la poudreuse.

La Rosière est une station bi-saison avec de nombreux sentiers de randonnée et de cyclisme ainsi qu’un terrain de golf. Pendant l’été, on peut aussi facilement se rendre en Italie en voiture. Il est également possible de faire des excursions d’une journée à Chamonix, qui se trouve à un peu plus d’une heure de route de là par le tunnel du Mont-Blanc.

Le prix : 1,69 million d’euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.athenaadvisers.com.