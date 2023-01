Immobilier/Bilan Sotheby’s International Realty France-Monaco : 2022, une année record inattendue

Malgré un contexte compliqué (guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux, baisse de l’euro, situation économique tendue, effet Covid) et la tenue des élections présidentielles en mai, l’immobilier de prestige se porte bien, plus que bien. D’ailleurs, le réseau immobilier de prestige, Sotheby’s International Realty France-Monaco, dresse un bilan de l’année 2022 tant exceptionnel qu’inattendu et annonce des perspectives encourageantes pour le premier trimestre 2023.

Volume de ventes de plus de 1,61 milliard d’euros : +11% par rapport à 2021

Alexander Kraft, Président – Directeur Général de Sotheby’s International Realty France-Monaco se réjouit : « Avec un record de volume de ventes de 1,61 milliard d’euros, nous avons encore une fois dépassé les résultats records historiques de 2021. Malgré un ralentissement notable vers la fin de l’année qui nous a amené à un volume de vente de près de 400 millions d’euros (392 millions €) dans le quatrième trimestre, nous constatons un résultat plus que robuste pour 2022 qui bat bien encore une fois tous les records. Elle dépasse 2021, qui dépassait de loin 2020, elle-même record depuis plusieurs années. Ces résultats sont au-dessus de ce qu’on pouvait attendre et montrent que le marché de l’immobilier de prestige reste une valeur refuge et un investissement alternatif en temps difficiles. Preuve de la robustesse de ce marché, nous avons conclu en décembre plusieurs très belles ventes dont une à 30 millions d’euros à Paris. »

Près de 1 000 ventes de prestige, un nombre de transactions comparable à celui de 2021

Sur l’année 2022, les plus de 70 agences du réseau de Sotheby’s International Realty France – Monaco ont réalisé près de 1 000 ventes de prestige (970 ventes), soit un nombre de transactions quasiment identique à celui de 2021 (1 001 ventes). Le prix moyen de 1,67 million d’euros est en hausse de 15% par rapport à 2021 grâce aux transactions records, au grand intérêt pour les biens d’exception en province comme à Paris, et au retour des acheteurs étrangers.

Les agences françaises du réseau ont donc réalisé un volume de ventes total de plus de 1,61 milliard d’euros (1 602 millions d’euros, une hausse de 11% par rapport à 2021), de nouveau un record, et plus de 60 ventes entre 5 et 50 millions d’euros.

Alexander Kraft explique : « Ce volume de vente d’environ 1,61 milliard d’euros montre que le marché immobilier de prestige en France a encore résisté de façon spectaculaire jusque-là. 2022 se révèle encore meilleure que les deux années records qui l’ont précédée mais le marché devrait maintenant se normaliser ». Si le marché tend à s’équilibrer, le premier trimestre 2023 reste prometteur grâce au grand nombre de transactions en cours qui s’élève à plus de 200 millions d’euros (sous offre/compromis).

Des transactions plus élevées partout en France

Qu’il s’agisse de biens situés à Paris, dans de grandes métropoles ou plutôt à la campagne, de résidences principales ou secondaires, l’immobilier de prestige a encore séduit les Français sur l’ensemble du territoire en 2022.

Le réseau Sotheby’s International Realty France-Monaco a réalisé des ventes records dans toutes les régions. A Paris avec plusieurs ventes entre 10 et 50 millions d’euros, sur d’autres marchés recherchés comme la Côte d’Azur ou la montagne avec des ventes entre 5 et 15 millions. « Nous avons réalisé cette année beaucoup plus de ventes records ainsi que de ventes entre 5 et 10 millions d’euros, y compris en province. Nous observons la plus importante augmentation de budget depuis plusieurs années, avec des ventes records dans toutes les régions, notamment grâce au retour des acheteurs étrangers sur le marché français cette année, explique Alexander Kraft.

Les plus de 70 agences du réseau ont constaté une forte activité sur tous les marchés français, avec des ventes exceptionnelles pour ces marchés : « Dans le Sud (Provence, Côte d’Azur, Languedoc), à la montagne (Megève, Méribel, Courchevel, Chamonix), dans les stations balnéaires (Biarritz, Pyla-sur-Mer, La Rochelle-Ile de Ré, La Baule, Vannes, Le Touquet), les métropoles (Paris, Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux) ou dans les terres (Bretagne, Normandie, Sud-Ouest), nous avons observé une activité importante, détaille Alexander Kraft. Le marché parisien a très bien marché et nos 10 agences parisiennes (dans les 3ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 11ème, 16ème Victor Hugo, 16ème Auteuil, 17ème arrondissements, Neuilly-sur-Seine) ont réalisé de très belles ventes en 2022, y compris dans l’ouest parisien comme dans les Hauts-de-Seine (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret, Saint-Cloud…) et dans les Yvelines (Versailles, Saint-Germain-en-Laye…). »

Quelques exemples de biens vendus en 2022

Paris Rive gauche : Près de 50 millions d’euros pour un bien d’exception

: Près de 50 millions d’euros pour un bien d’exception Paris 16ème : Autour de 30 millions d’euros pour un hôtel particulier dans le quartier OCDE

: Autour de 30 millions d’euros pour un hôtel particulier dans le quartier OCDE Paris 8ème : 7,35 millions d’euros pour un bien situé place Beauvau

: 7,35 millions d’euros pour un bien situé place Beauvau Paris 16ème : 6,6 millions d’euros pour un bien situé dans le quartier rue de la Pompe/Mairie du 16ème

: 6,6 millions d’euros pour un bien situé dans le quartier rue de la Pompe/Mairie du 16ème Paris 19ème : 5,52 millions d’euros pour un bien

: 5,52 millions d’euros pour un bien Neuilly-sur-Seine : 4,15 millions d’euros pour un bien dans le quartier Saint-James

: 4,15 millions d’euros pour un bien dans le quartier Saint-James Cap-Ferret : Entre 8,5 et 9 millions d’euros, une villa en première ligne sur la presqu’île du Cap Ferret

Entre 8,5 et 9 millions d’euros, une villa en première ligne sur la presqu’île du Cap Ferret Pyla-sur-Mer : Entre 4,5 et 5 millions d’euros, une ville en première ligne au Pyla-sur-Mer

Entre 4,5 et 5 millions d’euros, une ville en première ligne au Pyla-sur-Mer Bordeaux : Entre 3 et 3,5 millions d’euros, un hôtel particulier à Bordeaux

Entre 3 et 3,5 millions d’euros, un hôtel particulier à Bordeaux Côte basque : Pour plus de 4 millions d’euros, une villa contemporaine dans le quartier de Chiberta, à Anglet.

Pour plus de 4 millions d’euros, une villa contemporaine dans le quartier de Chiberta, à Anglet. Bretagne : Pour 6,5 millions d’euros, une propriété fin du 19 ème siècle de plus de 600 m² avec vue mer et accès direct à la mer, sur un terrain de 8 000 m², à Dinard

Pour 6,5 millions d’euros, une propriété fin du 19 siècle de plus de 600 m² avec vue mer et accès direct à la mer, sur un terrain de 8 000 m², à Dinard Ile de Ré : Pour plus de 5 millions d’euros, une propriété de maître située dans le centre historique de Saint-Martin-de-Ré

Pour plus de 5 millions d’euros, une propriété de maître située dans le centre historique de Saint-Martin-de-Ré La Rochelle : Pour plus de 4 millions d’euros, un hôtel particulier d’exception en plein cœur de la ville.

Une fin d’année (mois de décembre) plus calme que prévue

« Ce marché immobilier de prestige très robuste, avec des résultats qui excèdent encore une fois ceux des deux années précédentes, semble indiquer que l’immobilier reste une valeur refuge surtout en temps difficiles, explique Alexander Kraft. Les Français ont changé leur mode de vie depuis le Covid, en télétravaillant plus dans des endroits plus verts et avec plus d’espace mais en profitant aussi de nouveau de la vie sociale dans les grandes métropoles depuis le déconfinement. Les acheteurs français fortunés sont parfaitement conscients du fait qu’il est particulièrement intéressant d’investir stratégiquement dans la belle pierre face à une inflation importante. Cependant, vers la fin de l’année, nous avons constaté un plafonnement de l’activité qui semble indiquer une normalisation du marché pour 2023 ».

Un plafonnement des prix à l’horizon

« Le marché est en train de se normaliser. Entre septembre et fin décembre, nous avons noté un ralentissement de l’activité dans le quatrième trimestre qui a affiché des résultats très robustes, 392 millions d’euros de volume de ventes, mais moins fort que le troisième trimestre qui avait battu tous les records (520 millions). Le marché de l’immobilier de prestige reste en bonne santé mais les acheteurs deviennent plus gourmands, en exigeant des biens prêts à habiter avec tout le confort, et prennent plus de temps pour se décider, surtout si les prix ne sont pas complètement en phase avec cette nouvelle réalité du marché, poursuit Alexander Kraft. Pour l’instant, nous observons un plafonnement des prix et des négociations plus importantes. Il n’y aura pas d’augmentation des prix. On peut même s’attendre à une légère baisse, surtout pour les biens soit surévalués soit qui présentent certains défauts (travaux, décoration, etc.). »

Un marché à deux vitesses à l’horizon

« Si les Français sont moins omniprésents par rapport aux années 2020 et 2021, ils représentent encore un pourcentage important de nos acheteurs et ils n’ont pas perdu leur appétit pour la pierre d’exception », ajoute Alexander Kraft. En parallèle, nous assistons depuis le printemps 2022 à un retour des acheteurs étrangers qui bénéficient de la possibilité de voyager et d’un dollar fort par rapport à l’euro. Nous nous attendons à voir une hausse continue de ce phénomène. On voit se dessiner à l’horizon un marché à deux vitesses : le marché de prestige normal dominé par les Français qui va ralentir à cause des dossiers bloqués par les banques et une liquidité moins importante des clients, et le marché de prestige haut de gamme qui résiste mieux aux défis actuels car il est supporté par des investisseurs avisés avec une liquidité importante et une volonté de bénéficier des investissements alternatifs. »

Un marché encore soutenu par les Français mais un retour de clients internationaux

« Les nationalités les plus représentées sont les Allemands, les Suisses, les Scandinaves et, depuis cet été, les Américains. Ils disposent des budgets plus élevés que les acheteurs français, souvent entre 3 et plus de 20 millions d’euros. Nous avons d’ailleurs conclu plusieurs transactions records cette année avec des acheteurs étrangers. Cependant, les acheteurs Anglais restent rares, sans doute une conséquence à la fois des problèmes politiques et économiques de leur pays et du manque de pouvoir d’achat étant donné que la livre sterling est très faible par rapport à l’euro. Depuis le Brexit, les Anglais ont quasiment disparu du marché français et ça n’a pas changé récemment vu les événements politiques et économiques anglais des derniers mois », précise Alexander Kraft.

Source : Sotheby's International Realty France-Monaco