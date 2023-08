Immobilier Californie : Réservez la maison de plage de Mila Kunis et Ashton Kutcher dès 19h sur Airbnb

Rejoignant ainsi la communauté d’hôtes Airbnb ayant à cœur de faire vivre expériences magiques aux voyageurs, Mila et Ashton ouvrent les portes de leur maison dans le comté de Santa Barbara, en Californie, pour faire de nouvelles rencontres et offrir une expérience inoubliable d’une seule nuit.

Le couple, qui se retire souvent dans sa villa près de la plage, avec une vue magnifique sur les montagnes de Santa Ynez, pour passer du temps en famille, offre désormais l’opportunité de partager ce moment particulier avec eux.

Une seule nuit le 19 août aux côté d’Mila Kunis et Ashton Kutcher

Dès aujourd’hui à 19h (heure française), les familles de quatre personnes pourront effectuer une demande de réservation de la maison de Mila et Ashton sur airbnb.com/ashtonandmila pour un séjour d’une nuit le samedi 19 août à 0€. A cette occasion, Airbnb fera un don unique à Thorn.

Pendant ce séjour, vous pourrez passer du temps avec Mila et Ashton et de profiter de leurs passe-temps préférés : tremper leurs pieds dans le sable fin de Californie et faire des randonnées sur les sentiers avoisinants pour admirer les vues panoramiques de la côte.

Vous pourrez aussi déambuler dans les rues pour découvrir les boutiques et les restaurants locaux situés à quelques minutes de la maison et passer la nuit à jouer à des jeux de société, à des charades et à d’autres passe-temps familiaux chers à la famille.