Immobilier Essonne : l’EPA de Paris-Saclay produira 2 500 logements sur l’ensemble de son territoire d’ici 2027

Le Premier ministre a annoncé que Paris-Saclay avait été sélectionné parmi les 22 territoires lauréats « Territoires engagés pour le logement » et bénéficiera d’un accompagnement de l’Etat pour accélérer la production de logements. L’EPA Paris-Saclay s’est engagé à produire près de 2 500 logements sur l’ensemble de son territoire d’ici 2027.

Le territoire de Paris-Saclay sélectionné pour lutter contre la crise nationale du logement

L’EPA de Paris-Saclay a été sélectionné par le Gouvernement en s’engageant à produire près de 2500 logements, dont un millier de logements étudiants et 1500 logements familiaux, d’ici 2027 au sein des ZAC de Moulon, du Quartier de l’Ecole polytechnique, de Corbeville (les trois ZAC de Paris-Saclay) et de Versailles Satory Ouest.

Le soutien du Gouvernement va sauver des opérations mises en péril par la crise immobilière et accélérer d’autres opérations pour aboutir dans les trois années qui viennent. Cette aide est particulièrement bienvenue alors que se loger est devenu particulièrement compliqué aujourd’hui dans cette zone tendue et en fort développement de l’Ile-de-France.

Afin d’assurer un accès abordable aux particuliers, 30% de ces logements seront sociaux. Les étudiants sont en première ligne dans cette crise du logement et le manque de logements étudiants n’a pas pu être conjuré par les nombreuses mises en chantier de ces dernières années. Il sera traité par ce programme. Un nouveau schéma directeur du logement étudiant sera établi avec les établissements d’enseignement supérieur et les collectivités avant l’été.

Un projet urbain complet

Aujourd’hui, ces ZAC du plateau de Saclay comptent 850 logements familiaux et 8500 logements étudiants. Paris-Saclay n’est plus seulement un projet d’enseignement et de recherche de rayonnement international. Il est aussi devenu un projet urbain complet avec l’arrivée d’un hôpital en 2024, du métro (ligne 18) en 2026 et d’un programme de logements familiaux qui vise à terme 15.000 habitants. Il s’étend désormais hors du plateau de Saclay, dans les Yvelines, avec une ZAC de Versailles-Satory-Ouest, bénéficiaire de ce programme « territoires engagés pour le logement.

Cette aide soutiendra en même temps l’activité de construction immobilière, en relançant l’activité dans une zone à très fort potentiel, et jouera un rôle déterminant dans le maintien économique du secteur. Pour accélérer les mises en chantier, le recours au hors-site est encouragé et les programmes sont lancés à plans locaux d’urbanisme constant. Des critères de haute qualité environnementale s’appliquent à ces constructions. L’objectif de l’EPA Paris-Saclay est de créer un cadre de vie favorable aux usagers du territoire en développant une offre de logements et d’équipements pleinement intégrés au quartier, en phase avec les besoins des habitants et usagers du territoire.

Source : EPA Paris-Saclay