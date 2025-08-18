Recrutement immobilier : « On recrute des personnalités engagées, pas des CV », Alice Thomazo (Junot)

Junot recrute sans profil type. Alice Thomazo dévoile les valeurs, les profils recherchés et les méthodes RH d’un groupe immobilier en pleine croissance.

Invitée de Mon Podcast Immo, Alice Thomazo (directrice des ressources humaines de la Maison Junot) explique comment le groupe recrute sans profil type pour accompagner sa forte croissance.

Le groupe immobilier recrute, mais pas comme les autres. Chez Junot, pas de profil type exigé, mais une exigence forte : celle de trouver des personnalités engagées. « Ce qu’on cherche, ce sont des personnalités engagées, pas des CV », affirme Alice Thomazo. Au micro d’Ariane Artinian, elle dévoile les coulisses d’un recrutement fondé sur les valeurs, la diversité des parcours et une culture d’entreprise en pleine expansion.

Junot : une maison à taille humaine qui grandit vite

Le groupe Junot compte aujourd’hui 24 agences à Paris, Lille et Bruxelles, et 210 collaborateurs. Depuis sa création en 1984, cette entreprise familiale a su conjuguer croissance rapide et respect d’un ADN fort. « Chez nous, on parle de la maison Junot. L’éthique, la transparence, l’excellence sont des valeurs que l’on vit au quotidien », souligne la DRH.

Pas de profil type, mais avec des exigences claires

La méthode Junot repose sur l’audace, l’écoute, la rigueur et un solide sens commercial. « Il faut une vraie appétence commerciale et l’envie de bien gagner sa vie », souligne Alice Thomazo.

Si 30 % des effectifs viennent de l’immobilier classique, les autres ont des parcours variés : artistes, architectes, banquiers, avocats… « La diversité de profils est une richesse. Ce qui compte, c’est l’envie, le sens du travail, l’audace », explique Alice Thomazo.

Junot mise aussi fortement sur la cooptation. « Nos collaborateurs sont notre meilleure source de recrutement. Ils recommandent des profils qu’ils connaissent bien, tant sur le plan humain que professionnel. Cela crée une dynamique de confiance et d’engagement dès l’arrivée. »

Un parcours d’intégration solide pour accompagner la réussite

Chaque nouvel arrivant bénéficie d’un parcours d’intégration certifié Qualiopi. Formation juridique, commerciale, architecture, communication… tout est prévu pour poser des bases solides. « On accompagne tous les talents, même sans expérience dans l’immobilier, à condition qu’ils soient prêts à s’investir pleinement», précise la DRH.

Une rémunération motivante, sans plafond

Junot recrute activement des négociateurs en agence, mais aussi des profils pour ses fonctions support. Le message est clair : « Ce sont nos collaborateurs qui parlent le mieux de nous ». Les négociateurs Junot travaillent sous le statut salarié VRP, offrant à la fois souplesse et forte rémunération à la commission. « L’immobilier peut être très rémunérateur, mais il faut une vraie implication. On ne vend pas du rêve, on vend du réel », conclut Alice Thomazo.

Vous voulez découvrir les profils recherchés chez Junot et les valeurs qui guident leur recrutement ? Écoutez cet épisode Mon Podcast Immo avec Alice Thomazo, disponible sur MySweetImmo et sur toutes les plateformes.

