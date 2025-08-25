Immobilier : « À Nice, les Américains recherchent l’authenticité, les Scandinaves le soleil », Benjamin Mondou (Century 21 Lafage transactions)

Nice attire Américains et Scandinaves. Benjamin Mondoux décrypte pour Mon Podcast Immo ce marché dopé par l’international et la reprise locale.

Invité de Mon Podcast Immo, Benjamin Mondoux (Century 21 Lafage Transactions) explique comment le marché immobilier à Nice tire sa force de l’attrait croissant des acheteurs étrangers.

Sur la Côte d’Azur, Nice continue de séduire au-delà des frontières. « Ce sont les Américains et les Scandinaves qui boostent le marché immobilier à Nice », affirme Benjamin Mondoux, directeur des agences Century 21 Lafage Transactions. La ville attire pour son climat, sa douceur de vivre… et ses biens de caractère.

Des goûts bien tranchés selon les nationalités

Les Scandinaves cherchent des logements modernes, rénovés, avec vue mer et terrasse. « Ils privilégient la luminosité, l’extérieur. L’intérieur les intéresse peu tant qu’il est fonctionnel », précise Benjamin Mondoux. À l’inverse, les Américains recherchent l’authenticité : vieux parquets, cheminées, moulures, ils veulent ressentir l’histoire du lieu.

Depuis le début de l’année, la clientèle américaine représente à elle seule 27 % des acheteurs étrangers. « Il y a clairement un effet Trump », observe l’agent immobilier. Côté budgets, les Américains visent entre 800 000 et 1,5 million d’euros pour un pied-à-terre en centre-ville, ou des villas très haut de gamme sur Beaulieu, Villefranche ou le Cap-Ferrat, où les prix peuvent grimper au-delà de 20 millions d’euros.« .

Le retour des acheteurs locaux

Malgré la pression des acquéreurs étrangers, les Niçois ne sont pas écartés du marché. « Grâce à la baisse des taux, aujourd’hui autour de 2,8 %, les primo-accédants reviennent », observe Benjamin Mondoux. Les quartiers de Saint-Roch, Riquier et Cimiez attirent de nouveau les actifs locaux en quête de logement.

Où investir aujourd’hui à Nice ?

Pour ceux qui souhaitent acheter, Benjamin Mondou recommande de viser des secteurs en développement. « Le quartier de Riquier, dynamisé par la coulée verte et l’arrivée de nouvelles enseignes comme Mama Shelter, a un fort potentiel », explique-t-il. Saint-Roch et Libération, en pleine transformation, offrent encore des opportunités dès 200 000 euros.

