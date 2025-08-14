Nice défie Cannes et Monaco avec ses hôtels à 35 000 € la nuit

Suites à 35 000 € la nuit, hôtels cinq étoiles flambant neufs, Américains en force… Nice sort de l’ombre de Cannes et Monaco et s’impose comme nouvelle capitale du luxe sur la Côte d’Azur.

Longtemps éclipsée par Cannes et Monaco, Nice se repositionne sur la carte du luxe mondial. Ouvertures d’hôtels cinq étoiles, suites spectaculaires et retour des touristes américains redonnent à la capitale azuréenne un prestige digne de son âge d’or.

Des suites spectaculaires sur la Promenade

Le Negresco, icône de la Promenade des Anglais, vient d’inaugurer la suite “Jeanne et Paul”. Ce duplex de 400 m², prolongé par 200 m² de terrasses, a été conçu par l’architecte Jean-Philippe Nuel dans l’ancien appartement privé de Jeanne Augier, légendaire propriétaire des lieux. Entre boiseries Louis XIII, œuvres de Rubens et Niki de Saint Phalle, tapisseries précieuses et meubles sur mesure, le décor mêle art et raffinement. La nuitée se négocie entre 25 000 et 35 000 €.

Cette ouverture couronne six ans de rénovation, avec en prime une plage privée et un spa de 700 m². Objectif affiché : décrocher le label “palace” et hisser l’hôtellerie niçoise vers le sommet.

Trois nouveaux cinq étoiles depuis 2022

Nice a vu fleurir trois établissements de prestige : l’Anantara Plaza et le Maison Albar-Le Victoria dans le centre, et l’Hôtel du Couvent dans le Vieux Nice, installé dans un ancien couvent après dix ans de travaux et 100 M€ d’investissement.

Ces adresses complètent une offre longtemps dominée par le quatre étoiles, en apportant des établissements “uniques et atypiques” selon les professionnels du secteur. En dix ans, la part des chambres haut de gamme/luxe à Nice est passée de 23 % à 28 %, contre 24 % à Paris et 11 % à Lyon (étude Deloitte / In Extenso).

Les Américains, premiers clients de l’été

Avec six vols directs quotidiens entre Nice et les États-Unis, la clientèle américaine est revenue en force depuis 2022. Elle représente désormais jusqu’à 50 % des clients estivaux dans les hôtels de luxe. Ce retour dope le taux d’occupation et le prix moyen, en hausse de 5 % l’an dernier dans le segment haut de gamme.

Nice espère capitaliser sur cette dynamique pour consolider son image de destination de prestige, rivalisant avec Cannes, Monaco et Saint-Tropez.

À retenir Hôtels cinq étoiles et suites d’exception se multiplient à Nice.

Les Américains sont la première clientèle de l’été.

Le marché du luxe niçois rivalise à nouveau avec Cannes et Monaco.

