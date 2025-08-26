DPE immobilier 2026 : La réforme en faveur de l’éléctricité est publiée au Journal Officiel

La réforme du DPE immobilier est publiée au Journal officiel. Elle devrait permettre à 850 000 logements chauffés à l’électricité de quitter la catégorie des passoires thermiques.

La réforme du DPE immobilier, plus favorable aux logements chauffés à l’électricité, est officialisée par un arrêté paru au Journal officiel. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et devrait permettre à 850 000 habitations de sortir de la catégorie des passoires énergétiques.

En bref Arrêté du 13 août 2025 publié au Journal officiel le 26 août

Le coefficient de conversion de l’électricité passe de 2,3 à 1,9

Attestation gratuite téléchargeable via l’Ademe à partir de janvier 2026

Le décret officialise la réforme du DPE immobilier

Le Premier ministre avait annoncé en juillet cette évolution du DPE immobilier, outil central de la rénovation énergétique. Le calcul prend désormais mieux en compte le mix électrique français, moins carboné grâce au nucléaire. Concrètement, le coefficient appliqué à l’électricité est abaissé de 2,3 à 1,9, tandis que le gaz naturel conserve son facteur de 1, historiquement plus avantageux.

« L’arrêté publié mardi confirme le passage de 2,3 à 1,9 pour l’électricité et indique une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 », précise le texte officiel. Selon le gouvernement, cette mesure corrige une inégalité qui pénalisait des millions de logements chauffés à l’électricité. La France compte environ 5,8 millions de passoires énergétiques classées F ou G, dont 850 000 devraient directement bénéficier de cette révision.

Mais la réforme suscite des réactions contrastées. Plusieurs associations de consommateurs y voient une réforme « arbitraire », affaiblissant le dispositif du DPE et risquant de freiner la rénovation des logements les plus précaires. À l’inverse, des fédérations de professionnels de l’immobilier saluent une décision qui permet de maintenir dans le parc locatif des logements menacés d’exclusion.

Quels logements vont changer d’étiquette

L’impact sera surtout visible pour les petits logements chauffés à l’électricité, car leur consommation est proportionnellement plus sensible au coefficient. « La bascule pourra permettre de gagner au maximum un cran sur l’échelle de notes, qui va de A à G », rappelle l’arrêté.

En pratique, un logement classé G pourra passer en F, et un logement F en E, améliorant ainsi ses perspectives de mise en location. Pour les propriétaires bailleurs, c’est un enjeu majeur : la loi prévoit l’interdiction progressive de location des passoires, dès 2025 pour les G et en 2028 pour les F.

Autre nouveauté importante : il ne sera pas nécessaire de refaire un diagnostic. « Il sera possible de télécharger gratuitement une attestation de changement d’étiquette pour les anciens DPE et audits concernés, via l’observatoire de l’Ademe », indique l’arrêté.

En pratique, les propriétaires devront :

Se connecter sur la plateforme officielle de l’Ademe dès janvier 2026. Télécharger leur attestation de nouvelle étiquette énergétique. Utiliser ce document dans leurs démarches de vente, de location ou pour accéder aux aides publiques (MaPrimeRénov’, certificats d’économies d’énergie).

Cette attestation aura la même valeur juridique qu’un DPE actualisé et permettra d’éviter des frais supplémentaires. Toutefois, le gouvernement rappelle que cette réforme ne dispense pas des travaux de rénovation énergétique, indispensables pour améliorer réellement le confort thermique et réduire la facture des ménages.

Notez votre étiquette F ou G qui pourra évoluer en 2026

Téléchargez gratuitement votre attestation sur le site de l’Ademe dès janvier

Même amélioré, un logement reste énergivore sans travaux d’isolation

Référence juridique : Arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire pour l’électricité dans le DPE — publié au Journal officiel le 26 août 2025.

