Électricité : Hausse de TVA sur l’abonnement, quel impact réel pour les Français cet hiver ?
Depuis le 1er août, la TVA sur l’abonnement d’électricité a augmenté. Les familles profitent de baisses sur le kWh, mais les petits consommateurs paient plus cher. Ce qu’il faut retenir de l’analyse Meilleurtaux .
Depuis le 1er août, la TVA sur la part fixe de l’abonnement électricité est passée de 5,5 % à 20 %. Après quelques mois d’application, quel premier bilan et quelles perspectives pour la fin d’année et l’hiver ?
En bref
- Depuis le 1er août, la TVA sur l’abonnement électricité est passée de 5,5 % à 20 %.
- Les familles voient leur facture globale baisser légèrement grâce à la baisse d’autres taxes.
- Les petits consommateurs (étudiants, retraités) sont les plus pénalisés.
Une hausse de TVA compensée… mais pas pour tout le monde
Depuis le 1er août, la TVA sur la part fixe de l’abonnement électricité est passée de 5,5 % à 20 %. Concrètement, cela représente une hausse de 1,50 à 2 € par mois selon la puissance souscrite. Mais cette augmentation a été en partie compensée par deux baisses appliquées simultanément :
- l’Accise (ex-CSPE), taxe nationale sur chaque kWh,
- le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux), qui finance Enedis et RTE.
Résultat : pour une famille de 4 personnes tout électrique (6 000 kWh/an), le surcoût de 20 € lié à la TVA est effacé par une baisse de 67 € sur la partie variable. La facture mensuelle recule même légèrement : 127 € en moyenne contre 131 € auparavant.
Quand les petits consommateurs trinquent
Si les familles nombreuses et les gros consommateurs d’électricité s’en sortent bien, la situation est différente pour les petits consommateurs : étudiants en studio, retraités ou foyers chauffés au gaz.
Pour ces profils, l’abonnement pèse beaucoup plus lourd dans la facture. Exemple :
- Un étudiant avec 1 200 kWh/an paie environ 53 € par mois. L’abonnement en représente près de la moitié.
- Avec la hausse de TVA, la part fixe passe de 22 € à 24 €. La baisse du kWh compense à peine.
Conclusion : plus la consommation est faible, plus la hausse de TVA pèse lourdement sur le budget.
Hiver 2025-2026 et électricité : à quoi s’attendre ?
- Familles et gros consommateurs : factures globalement stables ou en baisse, grâce à la compensation sur le kWh.
- Petits consommateurs : hausse plus sensible, avec un poids accru de l’abonnement.
- Conseil pratique : surveiller ses usages cet hiver et suivre sa consommation via les outils des fournisseurs.
« Si la hausse de la TVA sur l’abonnement a eu un effet immédiat, pour beaucoup de Français la baisse de l’Accise, du TURPE et du kWh compense cet effet. Mais plus la consommation est faible, plus la hausse est difficile à absorber », souligne Adeline Joubert, Directrice du Pôle Dépenses du Quotidien chez Meilleurtaux.
À retenir : la hausse de TVA sur l’électricité pèse surtout sur les petits consommateurs. Pour les familles, les baisses d’autres taxes permettent d’éviter une flambée des factures.