Immobilier Dubai : Un triplex signé Zaha Hadid dans l’Opus Tower à vendre

Ce triplex de 3 chambres et près de 564 m², entièrement meublé et rénové, situé dans l’emblématique Opus Tower, un chef-d’œuvre conçu par la légendaire Zaha Hadid, offre des vues spectaculaires sur le Burj Khalifa et la ville.

Ce triplex d’exception se niche dans le quartier animé de Business Bay, à Dubaï, au sein de l’Opus Tower, chef-d’œuvre architectural signé Zaha Hadid. Avec sa silhouette cubique traversée par un vide sculptural, l’immeuble est devenu une icône de l’horizon de la ville.

Un design contemporain et élégant

Sur trois niveaux et près de 564 m², l’appartement déploie de vastes volumes baignés de lumière. Trois suites, chacune pensée comme un cocon intime, se mêlent à de grands espaces de réception et à une cuisine moderne entièrement équipée. Le mobilier, sélectionné avec soin par l’architecte Zaha Hadid, reflète un design à la fois contemporain et élégant.

Des vues spectaculaires sur Dubaï

De larges baies vitrées révèlent des vues spectaculaires sur le Burj Khalifa et la ville en mouvement. À l’extérieur, une terrasse privative accueille une piscine et un espace repas, pour des moments de détente à l’abri des regards.

L’expérience se prolonge grâce aux prestations de la résidence : jardin sur le toit, piscine à température contrôlée, salle de sport dernier cri et spa. Situé dans le prestigieux quartier du Burj Khalifa, l’Opus Tower offre un accès immédiat aux restaurants, boutiques et lieux culturels, tout en garantissant la tranquillité d’un cadre résidentiel.

Son prix : 33 000 000 AED. Plus d’information sur John Taylor Dubaï.

