Immobilier de luxe et zéro impôt : Dubaï aimante les millionnaires

Avec un marché immobilier de luxe plus actif que Londres et New York réunies, Dubaï attire en 2025 un nombre inédit de millionnaires.

Dubaï attire un nombre croissant de millionnaires, séduits par l’absence d’impôt sur le revenu, un cadre propice aux affaires et un marché immobilier de prestige en plein essor.

En bref 9.800 millionnaires attendus en 2025, un record mondial.

81.200 millionnaires et 20 milliardaires installés à Dubaï

435 propriétés de plus de 10 millions de dollars en 2024

Zéro impôt et richesse « normalisée »

De longue date, les Émirats arabes unis, et surtout Dubaï, captent les grandes fortunes régionales. Mais désormais, les Occidentaux sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Selon Henley & Partners, les Émirats attireront 9.800 millionnaires en 2025, plus que tout autre pays.

« Beaucoup considèrent que le succès est devenu un handicap dans leur pays d’origine. Ils sont davantage taxés, davantage scrutés et on leur offre moins », explique Mike Coady, dirigeant de Skybound Wealth Management. À Dubaï, poursuit-il, la richesse est « normalisée », à rebours d’une « rhétorique croissante hostile aux riches » ailleurs. « À Londres, mes clients chuchotent quand ils chiffrent leurs revenus, ici ils peuvent vivre librement », ajoute-t-il.

Un constat partagé par des investisseurs européens qui choisissent eux aussi de s’installer dans l’émirat. Dans un récent épisode Mon Podcast Immo, la podcast de MySweetImmo, l’entrepreneur français Yann Darwin souligne non seulement l’attractivité du marché immobilier de luxe, mais aussi la qualité de vie qu’offre Dubaï à ceux qui s’y installent.

Un « meilleur mode de vie » dans l’émirat

Pour les mêmes revenus, Dubaï « offre un meilleur mode de vie », met aussi en avant Max Maxwell, PDG de Paddco Real Estate, qui a quitté les États-Unis pour les Émirats, dans le podcast britannique Building Wealth With No Borders.

La mégapole de 3,5 millions d’habitants, dont 90 % d’expatriés, séduit par sa stabilité politique, son taux de criminalité très bas et ses facilités administratives. « La place permet de faire des affaires avec très peu de formalités administratives », souligne Philippe Amarante, de Henley & Partners.

Les autorités proposent aussi un « golden visa » offrant un permis de résidence de dix ans aux étrangers fortunés ou hautement qualifiés.

Mais cette prospérité repose sur de fortes disparités. Human Rights Watch dénonce les « abus généralisés » dont sont victimes les travailleurs migrants, colonne vertébrale de l’économie locale.

Immobilier : frénésie au sommet du marché mondial

Dubaï connaît une effervescence immobilière sans précédent : gratte-ciels scintillants, villas de luxe, îles artificielles et complexes résidentiels haut de gamme. Selon Knight Frank, 435 maisons d’une valeur de 10 millions de dollars ou plus ont été vendues en 2024, plus qu’à New York et Londres réunies.

« Je suis sollicité par des acheteurs, venus de bastions fortunés comme Monaco ou la Suisse, qui cherchent un appartement à 100 millions de dollars. À Dubaï, pour ce prix, vous pouvez acheter un immeuble entier », décrit Faisal Durrani, du cabinet.

Mike Coady confirme que ses clients installés aux Émirats sont « pour la plupart des professionnels trentenaires ou quadragénaires : fondateurs de start-up technologiques, héritiers d’entreprises familiales, consultants ou gestionnaires de fonds ». L’un d’eux, Britannique de 42 ans, a choisi l’exil pour éviter une taxation des plus-values lors de la vente de sa société.

La Grande-Bretagne devrait d’ailleurs perdre 16.500 millionnaires en 2025, estime Henley & Partners, un record.

Face à l’afflux massif de capitaux, les autorités ont dû renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent après l’inscription des Émirats sur la « liste grise » internationale en 2022. Depuis, ils ont extradé plusieurs individus recherchés, dont des barons de la drogue, et obtenu leur retrait de cette liste.

