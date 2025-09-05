Nomination : Frédéric Goupil de Bouillé rejoint Colliers France

Frédéric Goupil de Bouillé met son expérience du conseil immobilier, alliant expertise, sens du client et excellence opérationnelle, au service de Colliers International France. Il devient Senior Directeur en charge du Business Development – Utilisateurs.

Colliers International France annonce la nomination de Frédéric Goupil de Bouillé au poste de Senior Directeur en charge du Business Development – Utilisateurs.

Il rejoint l’équipe Business Development composée d’une quinzaine de collaborateurs répartis sur le territoire national et sous la responsabilité d’Antonio Moura, Directeur Business Development.

À ce poste stratégique, sa mission consistera à développer l’activité auprès des grands utilisateurs, en s’appuyant sur une approche coordonnée entre le conseil, la transaction et les projets, pour leur apporter des solutions à forte valeur ajoutée, alignées avec leurs enjeux immobiliers.

Un as de la stratégie immobilière

Fort d’une expérience de près de 30 ans dans la direction de parcs immobiliers d’envergure, Frédéric Goupil de Bouillé apporte une expertise reconnue en stratégie immobilière, pilotage opérationnel et transformation de l’environnement de travail. Son arrivée s’inscrit dans la dynamique de croissance de Colliers, qui confirme son ambition d’offrir un accompagnement toujours plus intégré, orienté vers les usages et le développement durable.

« Rejoindre Colliers s’inscrit dans la continuité de mon parcours : un acteur reconnu du conseil immobilier, alliant expertise, sens du client et excellence opérationnelle. Je suis heureux de mettre mon énergie au service d’une ambition forte : accompagner les grands utilisateurs dans leurs projets en les plaçant au cœur de la stratégie« , précise Frédéric Goupil de Bouillé.

De la direction financière à l’immobilier

Frédéric Goupil de Bouillé débute sa carrière chez Renault, au sein de la direction financière, avant de rejoindre la direction des affaires immobilières. Il y occupe différents postes à responsabilité, jusqu’à devenir en 2010, Directeur de l’immobilier et des services généraux du groupe.

En 2014, il rejoint la SNCF, où il exerce plusieurs fonctions clés, Directeur de la gestion et de l’optimisation immobilière (2014), Directeur du Facility Management et de l’environnement de travail (2019) et Directeur exécutif (2022). Élu la même année Président de l’Association des Directeurs Immobiliers (ADI), Frédéric est reconnu pour son rôle moteur dans les réflexions de fond sur l’immobilier d’entreprise et la transformation des organisations.

Plus proche des clients utilisateurs

« L’arrivée de Frédéric Goupil de Bouillé marque une nouvelle étape importante dans notre ambition d’être toujours plus proche de nos clients utilisateurs. Sa vision, son expérience et sa connaissance fine de leurs attentes seront des atouts précieux pour accélérer notre dynamique. Fréderic pourra s’appuyer sur la forte compétence de nos équipes de conseil tel que Real Estate Advisory, People & Change et Occupiers Services», souligne Ludovic Delaisse, Directeur Général Colliers France.

