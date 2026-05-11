Nomination : Laurent Bordes prend la direction commerciale de Consultim Partners

Depuis le 1er mars, Laurent Bordes occupe le poste de directeur commercial de Consultim Partners et rejoint le Comité exécutif du groupe.

Consultim Groupe poursuit la réorganisation de sa direction commerciale. Le spécialiste de l’immobilier d’investissement a nommé Laurent Bordes directeur commercial de Consultim Partners à compter du 1er mars 2026.

Il rejoint également le Comité exécutif du groupe et succède à David Regin, nommé en 2025 directeur général adjoint en charge du Commerce et de la Relation Client.

Consultim Partners accompagne notamment des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans la distribution de solutions d’investissement immobilier.

Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Bordes pilote l’ensemble des équipes commerciales du groupe, au siège comme sur le terrain. Il supervise aussi l’organisation et l’optimisation des opérations commerciales, avec pour objectif d’accompagner le développement des activités, notamment BtoC, dans un contexte de marché en évolution.

Il conserve par ailleurs le management direct de l’équipe Grands Comptes afin de maintenir un lien étroit avec les partenaires stratégiques du groupe.

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Une organisation commerciale recentrée autour de David Regin et Laurent Bordes

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la réorganisation engagée en 2025 par Consultim Groupe. L’idée : séparer davantage la vision commerciale du pilotage opérationnel des équipes.

David Regin conserve ainsi la responsabilité de la trajectoire commerciale globale et du développement de l’offre, notamment financière. Laurent Bordes prend en charge l’exécution opérationnelle et l’animation des équipes commerciales.

« Je remercie David Regin et Édouard Fourniau pour leur confiance. Je me réjouis d’aller rapidement à la rencontre de nos partenaires CGP, aux côtés de nos équipes et de leurs managers, Yann Izabelle et Céline Soulaine, afin de construire avec eux les leviers qui répondront aux enjeux d’un marché en pleine mutation. J’ai à cœur de mettre mon expérience au service de notre mission, portée depuis 30 ans : rendre l’immobilier d’investissement accessible au plus grand nombre », précise Laurent Bordes, directeur commercial de Consultim Partners.

Édouard Fourniau, président de Consultim Groupe, voit dans cette nomination une nouvelle étape dans la structuration du groupe.

« Cette nomination marque une nouvelle étape dans la structuration de notre organisation commerciale. Elle illustre également notre capacité à faire grandir nos talents en interne et à leur confier des responsabilités clés dans la durée. Le parcours de Laurent Bordes au sein du groupe, la diversité des fonctions qu’il a occupées et les succès qu’il a rencontrés témoignent de sa capacité à relever des défis majeurs. J’ai toute confiance dans sa capacité à réussir dans ce nouveau rôle. La complémentarité entre la vision portée par David Regin et l’exécution pilotée par Laurent Bordes constitue un levier fort pour accélérer notre développement et renforcer notre performance », ajoute Édouard Fourniau, président de Consultim Groupe.

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Un parcours construit entre banque, immobilier et grands comptes

Âgé de 48 ans, Laurent Bordes possède plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs bancaire et immobilier.

Il débute sa carrière chez BNP Paribas avant de rejoindre Banque Tarneaud, où il occupe plusieurs postes de direction.

Il intègre ensuite Consultim Groupe en 2019. Il y développe les partenariats institutionnels et Grands Comptes avant de prendre la direction générale de Finple entre 2022 et 2025.

Depuis septembre 2025, il occupait le poste de directeur commercial Grands Comptes chez Consultim Partners. Cette nouvelle nomination intervient dans un contexte où plusieurs acteurs de l’immobilier d’investissement cherchent à renforcer leur organisation commerciale pour s’adapter à un marché plus exigeant et à des attentes clients en évolution.

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