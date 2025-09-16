Immobilier Villard-de-Lens : Le projet touristique de Tony Parker rejeté par la préfecture

Le projet touristique dans le Vercors porté par Tony Parker à Villard-de-Lans a été rejeté par la préfecture pour des motifs environnementaux.

Un grand projet touristique dans le Vercors, imaginé par Tony Parker, vient d’être recalé par la préfecture. Le préfet du Massif des Alpes invoque un dimensionnement jugé « excessif » et des incertitudes environnementales majeures.

Une résidence hôtelière et un pôle indoor à 88,5 millions d’euros

Le préfet coordinateur du Massif des Alpes a rejeté la demande d’autorisation d’un projet lancé en 2019. Celui-ci prévoyait la création d’une résidence hôtelière quatre étoiles, des commerces et un pôle d’activités indoor pour un budget de 88,5 millions d’euros.

Situé au pied du domaine skiable de Villard-de-Lans (Isère), le complexe devait s’étendre sur 17.597 m2 de surface de plancher, dont 8.397 m2 pour 99 suites-appartements touristiques pouvant accueillir jusqu’à 700 lits, rappelle la préfecture.

Des incertitudes sur l’impact environnemental

Les services de l’État estiment ne pas disposer « d’éléments probants, complets et suffisamment consolidés pour évaluer de manière fiable les effets et les impacts environnementaux, sociaux et économiques » de l’opération.

Dans l’arrêté daté de lundi, le préfet pointe « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau » ainsi que « la sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre ».

Le communiqué souligne également « un dimensionnement manifestement excessif au regard de l’offre actuelle et de l’équilibre en matière de ressources naturelles ».

Une forte opposition lors de la consultation publique

Développé par Tony Parker via son groupe Infinity Nine, après le rachat en 2019 de la Société des remontées mécaniques de Villard-de-Lans et de Corrençon (SEVLC), le projet avait été soumis à une consultation publique.

Sur environ 3.450 participations recueillies, près de 80 % des réponses étaient contre.

La préfecture précise que « la demande d’autorisation est rejetée en l’état du dossier ». Toutefois, il reste possible de faire appel de la décision sous deux mois ou de déposer une nouvelle demande sur la base d’un projet « remanié et amélioré ».

