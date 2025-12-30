De Hollywood à Brignoles : La naturalisation de Georges Clooney raconte aussi un choix immobilier

La naturalisation de George et Amal Clooney confirme leur ancrage en Provence. À Brignoles, leur bastide et leur vignoble racontent un choix immobilier assumé.

Devenus officiellement français par décret publié au Journal officiel, George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants franchissent une nouvelle étape dans leur relation avec la France. Une naturalisation qui vient confirmer un ancrage déjà ancien en Provence, à Brignoles, où le couple a acquis en 2021 une bastide et un vignoble. Derrière l’actualité people, un choix immobilier et résidentiel mûrement réfléchi, révélateur des nouvelles aspirations d’une clientèle internationale en quête de stabilité, de discrétion et de qualité de vie.

Newsletter MySweetimmo

Une naturalisation officielle actée par décret

Révélée par Paris Match et confirmée par l’Agence France-Presse, la naturalisation française de George et Amal Clooney concerne également leurs jumeaux âgés de huit ans. Le décret a été publié samedi 27 décmbr au Journal officiel, officialisant une situation déjà bien installée.

L’acteur américain de 64 ans, connu pour ses rôles dans la série Urgences et la saga Ocean’s, partage depuis plusieurs années sa vie entre différents pays, loin d’Hollywood. La France occupe désormais une place centrale dans cet équilibre familial.

À lire aussi Immobilier Villard-de-Lens : Le projet touristique de Tony Parker rejeté par la préfecture

Brignoles, le choix d’une Provence discrète et préservée

C’est en 2021 que le couple a acquis une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, commune du centre Var, à distance des zones les plus exposées du littoral azuréen.

Un choix assumé, notamment pour préserver la vie familiale.

« Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n’y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l’école. C’est primordial pour nous », confiait George Clooney sur RTL.

Un argument qui éclaire l’attractivité croissante de territoires provençaux plus confidentiels, recherchés pour leur cadre de vie, leur accessibilité et leur culture de la discrétion.

À lire aussi Armani, un empire du luxe et de l’immobilier en héritage

Bastide et vignoble : un immobilier de projet, pas de vitrine

Le domaine acquis par les Clooney dépasse la logique de la résidence secondaire. Bastide de caractère, foncier étendu, vignoble : ce type de bien incarne un immobilier patrimonial, inscrit dans le temps long.

Même si la famille ne réside pas en permanence dans le sud de la France, l’acteur oscarisé pour Syriana (2005) l’a résumé sans détour : ce domaine est « l’endroit le plus heureux pour nous ». Une déclaration qui résonne avec l’évolution du marché du prestige, où l’immobilier devient le socle d’un projet de vie, plus qu’un marqueur social.

Ce que révèle le “choix Clooney” pour l’immobilier français

Au-delà du cas individuel, cette trajectoire illustre une tendance plus large. Dans un contexte international incertain, la France conserve une forte attractivité résidentielle auprès de profils internationaux à hauts revenus, sensibles à la stabilité juridique, à la qualité des infrastructures et à l’art de vivre.

Quelques jours plus tôt, le réalisateur américain Jim Jarmusch annonçait sur France Inter son intention de demander la nationalité française, évoquant son attrait pour la culture française et son besoin de disposer d’un autre point d’ancrage hors des États-Unis.

Des parcours qui confirment une réalité de marché : pour certains acheteurs internationaux, l’immobilier français n’est plus seulement un investissement, mais un choix d’ancrage durable.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements