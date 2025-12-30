De Hollywood à Brignoles : La naturalisation de Georges Clooney raconte aussi un choix immobilier
La naturalisation de George et Amal Clooney confirme leur ancrage en Provence. À Brignoles, leur bastide et leur vignoble racontent un choix immobilier assumé.
Devenus officiellement français par décret publié au Journal officiel, George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants franchissent une nouvelle étape dans leur relation avec la France. Une naturalisation qui vient confirmer un ancrage déjà ancien en Provence, à Brignoles, où le couple a acquis en 2021 une bastide et un vignoble. Derrière l’actualité people, un choix immobilier et résidentiel mûrement réfléchi, révélateur des nouvelles aspirations d’une clientèle internationale en quête de stabilité, de discrétion et de qualité de vie.
Une naturalisation officielle actée par décret
Révélée par Paris Match et confirmée par l’Agence France-Presse, la naturalisation française de George et Amal Clooney concerne également leurs jumeaux âgés de huit ans. Le décret a été publié samedi 27 décmbr au Journal officiel, officialisant une situation déjà bien installée.
L’acteur américain de 64 ans, connu pour ses rôles dans la série Urgences et la saga Ocean’s, partage depuis plusieurs années sa vie entre différents pays, loin d’Hollywood. La France occupe désormais une place centrale dans cet équilibre familial.
Brignoles, le choix d’une Provence discrète et préservée
C’est en 2021 que le couple a acquis une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, commune du centre Var, à distance des zones les plus exposées du littoral azuréen.
Un choix assumé, notamment pour préserver la vie familiale.
« Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n’y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l’école. C’est primordial pour nous », confiait George Clooney sur RTL.
Un argument qui éclaire l’attractivité croissante de territoires provençaux plus confidentiels, recherchés pour leur cadre de vie, leur accessibilité et leur culture de la discrétion.
Bastide et vignoble : un immobilier de projet, pas de vitrine
Le domaine acquis par les Clooney dépasse la logique de la résidence secondaire. Bastide de caractère, foncier étendu, vignoble : ce type de bien incarne un immobilier patrimonial, inscrit dans le temps long.
Même si la famille ne réside pas en permanence dans le sud de la France, l’acteur oscarisé pour Syriana (2005) l’a résumé sans détour : ce domaine est « l’endroit le plus heureux pour nous ». Une déclaration qui résonne avec l’évolution du marché du prestige, où l’immobilier devient le socle d’un projet de vie, plus qu’un marqueur social.
Ce que révèle le “choix Clooney” pour l’immobilier français
Au-delà du cas individuel, cette trajectoire illustre une tendance plus large. Dans un contexte international incertain, la France conserve une forte attractivité résidentielle auprès de profils internationaux à hauts revenus, sensibles à la stabilité juridique, à la qualité des infrastructures et à l’art de vivre.
Quelques jours plus tôt, le réalisateur américain Jim Jarmusch annonçait sur France Inter son intention de demander la nationalité française, évoquant son attrait pour la culture française et son besoin de disposer d’un autre point d’ancrage hors des États-Unis.
Des parcours qui confirment une réalité de marché : pour certains acheteurs internationaux, l’immobilier français n’est plus seulement un investissement, mais un choix d’ancrage durable.