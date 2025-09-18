Immobilier hôtelier : Tourny Meyer déploie son savoir-faire de l’Atlantique à la Méditerranée
Tourny Meyer s’impose en immobilier hôtelier avec quatre transactions clés en 2025 et une implantation sur huit marchés dynamiques en régions.
L’année 2025 marque une étape importante pour Tourny Meyer sur le marché de l’immobilier hôtelier. L’entreprise a finalisé quatre transactions notables à Bordeaux, Vannes, La Rochelle et Aix-en-Provence.
Ces opérations illustrent la vitalité d’un secteur porté par la croissance du tourisme et l’intérêt accru des investisseurs pour les actifs hôteliers en région.
2025 : des projets structurants dans l’immobilier hôtelier
À Aix-en-Provence, Tourny Meyer a accompagné la vente de l’hôtel La Rotonde, établissement 4 étoiles emblématique du centre-ville depuis les années 1960, disposant de 41 chambres. À La Rochelle, le très renommé hôtel Le Yachtman, doté de 46 chambres et récemment classé 4 étoiles, a changé de mains. L’homme d’affaires Christian Legendre a cédé l’actif au groupe LFPI.
À Vannes, le Padja Hôtel & Spa, établissement 4 étoiles à la localisation stratégique, a été transmis entre deux investisseurs privés. Enfin, à Bordeaux, l’entreprise a piloté la transformation d’un immeuble tertiaire en hôtel pour le groupe Honotel, dans le quartier de La Victoire, s’appuyant sur la complémentarité de ses métiers bureaux et hôtellerie.
« La demande est en hausse sur tous les segments, y compris le segment business en région. Une dynamique que soutient Tourny Meyer, en tant que spécialiste multirégional de l’immobilier », souligne Benoît Joncoux, dirigeant de l’entreprise.
Un marché en plein essor porté par le tourisme
Le marché de l’immobilier hôtelier a enregistré 2,7 milliards d’euros d’investissements en 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023. La tendance se confirme en 2025, stimulée à la fois par le tourisme d’affaires et le tourisme de loisirs. Les taux de remplissage élevés encouragent groupes hôteliers et investisseurs à renforcer leur présence, notamment en régions.
« En participant à la mue du parc hôtelier dans les grandes villes, par exemple en accompagnant l’acquisition et la transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel par le groupe Honotel à Bordeaux, Tourny Meyer veut contribuer à la croissance des investissements hôteliers en région, qui représentent encore seulement 35 % des investissements nationaux», ajoute Benoît Joncoux.