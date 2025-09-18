Immobilier hôtelier : Tourny Meyer déploie son savoir-faire de l’Atlantique à la Méditerranée

Tourny Meyer s’impose en immobilier hôtelier avec quatre transactions clés en 2025 et une implantation sur huit marchés dynamiques en régions.

Tourny Meyer s’impose en immobilier hotelier

Nouveau

© Tourny Meyer

La Rotonde

Par MySweetImmo, le 18 septembre 2025
 0
1 - 2025 : des projets structurants dans l’immobilier hôtelier2 - Un marché en plein essor porté par le tourisme

L’année 2025 marque une étape importante pour Tourny Meyer sur le marché de l’immobilier hôtelier. L’entreprise a finalisé quatre transactions notables à Bordeaux, Vannes, La Rochelle et Aix-en-Provence.

Ces opérations illustrent la vitalité d’un secteur porté par la croissance du tourisme et l’intérêt accru des investisseurs pour les actifs hôteliers en région.

Newsletter MySweetimmo

2025 : des projets structurants dans l’immobilier hôtelier

À Aix-en-Provence, Tourny Meyer a accompagné la vente de l’hôtel La Rotonde, établissement 4 étoiles emblématique du centre-ville depuis les années 1960, disposant de 41 chambres. À La Rochelle, le très renommé hôtel Le Yachtman, doté de 46 chambres et récemment classé 4 étoiles, a changé de mains. L’homme d’affaires Christian Legendre a cédé l’actif au groupe LFPI.

À Vannes, le Padja Hôtel & Spa, établissement 4 étoiles à la localisation stratégique, a été transmis entre deux investisseurs privés. Enfin, à Bordeaux, l’entreprise a piloté la transformation d’un immeuble tertiaire en hôtel pour le groupe Honotel, dans le quartier de La Victoire, s’appuyant sur la complémentarité de ses métiers bureaux et hôtellerie.

« La demande est en hausse sur tous les segments, y compris le segment business en région. Une dynamique que soutient Tourny Meyer, en tant que spécialiste multirégional de l’immobilier », souligne Benoît Joncoux, dirigeant de l’entreprise.

À lire aussi

Un marché en plein essor porté par le tourisme

Le marché de l’immobilier hôtelier a enregistré 2,7 milliards d’euros d’investissements en 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023. La tendance se confirme en 2025, stimulée à la fois par le tourisme d’affaires et le tourisme de loisirs. Les taux de remplissage élevés encouragent groupes hôteliers et investisseurs à renforcer leur présence, notamment en régions.

« En participant à la mue du parc hôtelier dans les grandes villes, par exemple en accompagnant l’acquisition et la transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel par le groupe Honotel à Bordeaux, Tourny Meyer veut contribuer à la croissance des investissements hôteliers en région, qui représentent encore seulement 35 % des investissements nationaux», ajoute Benoît Joncoux.

À lire aussi

Par MySweetImmo
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter