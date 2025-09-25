Agents immobiliers : « Diversifiez votre stratégie digitale pour gagner en indépendance », Vincent Victor

Pour Vincent Victor, Directeur commercial transaction chez Orisha Real Estate, l’avenir de l’immobilier local appartient aux agents qui savent investir dans leur propre indépendance digitale.

Le secteur immobilier traverse une mutation profonde. Pendant des années, les agents ont concentré leurs investissements marketing sur les portails immobiliers, une solution évidente pour toucher un large public. Aujourd’hui, cette dépendance révèle ses limites : coûts en hausse, concurrence frontale accrue, difficulté à calculer le véritable ROI. Comment continuer à se démarquer et à maîtriser son avenir dans un marché hyper concurrentiel ? La réponse passe par la diversification de la stratégie digitale.

Les limites d’un investissement exclusif sur les portails immobiliers

92 % des acheteurs immobiliers commencent leur recherche en ligne. Mais 46 % des requêtes Google concernent des entreprises locales. Autrement dit, investir sur sa présence locale est une stratégie à ne pas prendre à la légère pour tirer son épingle du jeu.

En investissant uniquement, ou majoritairement, sur les portails, vous créez une dépendance tarifaire et vous ne répondez pas à la demande des internautes qui est de trouver une agence locale. En effet, vous investissez principalement dans la visibilité de vos annonces, qui sont en concurrence directe avec celles de vos confrères. La différenciation est difficile, vous ne pouvez pas proposer de services digitaux qui vous sont propres et vous ne pouvez pas mettre en avant l’image de votre agence.

Diversifier pour mieux performer

Face à ces constats, une alternative se dessine : diversifier ses investissements marketing pour développer sa propre présence digitale. Non pas pour remplacer totalement les portails, mais pour créer un écosystème complémentaire et équilibré.

Au-delà de la réduction du coût d’acquisition, la valeur stratégique est majeure : la construction d’un patrimoine digital durable, capitalisable année après année, qui valorise votre expertise locale et réduit la dépendance aux portails.

Des solutions digitales accessibles et efficaces

La PropTech ne cesse de grandir et les technologies de se développer. Autrefois plus facilement accessibles aux grands réseaux, ces nouvelles solutions digitales sont désormais à la portée des agences locales, leur permettant de développer leur marketing digital et ainsi, leur visibilité locale.

Alors que les portails restent essentiels pour une visibilité de masse, investir dans la visibilité de sa fiche Google, son référencement naturel et payant, son site Internet, la création de contenu spécifique à son secteur etc., vous permettra d’augmenter significativement votre notoriété locale et de toucher les bonnes personnes. Cette complémentarité entre votre présence sur des sites renommés et le développement de vos propres actions marketing, vous offre une stratégie plus efficace tout en limitant votre dépendance aux portails immobiliers.

Une transition progressive et mesurable

La diversification ne doit pas se faire brutalement. Augmentez progressivement le budget sur vos propres actions comme les campagnes publicitaires puis, analysez les résultats : trafic, génération de leads, qualité des contacts, taux de conversion. Ajustez progressivement le mix pour optimiser le retour sur investissement et réduire la dépendance à un seul canal.

L’indépendance comme enjeu stratégique

Diversifier sa stratégie digitale n’est plus un choix optionnel, c’est un impératif pour rester compétitif et autonome. Les agents qui adoptent cette approche intelligente se donnent les moyens de mieux résister aux évolutions du marché, aux changements tarifaires et aux modifications d’algorithmes des portails. Dans un contexte où 27 % des transactions sont désormais réalisées par des mandataires déjà aguerris au digital, la question n’est plus de savoir s’il faut évoluer, mais à quelle vitesse engager cette transition pour tirer le meilleur parti de votre marché.

En définitive, l’avenir de l’immobilier local se construit aujourd’hui, avec discernement, innovation et expertise. Ceux qui sauront combiner portails et leur propres actions marketing pour développer leur visibilité locale, disposeront d’un avantage décisif sur leurs concurrents, poseront les bases d’une indépendance durable.

