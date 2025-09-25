Octobre Rose : Le réseau immobilier l’Adresse vise un record de dons en 2025

Le réseau immobilier l’Adresse se mobilise pour Octobre Rose 2025 avec plus de 50 nouvelles agences et espère battre un record de dons.

Comme chaque année depuis 2019, durant le mois d’octobre, les agences du réseau immobilier l’Adresse se mobilisent pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. Avec plus de 50 nouvelles agences, l’objectif est clair : battre un nouveau record de dons en 2025.

L’essentiel Plus de 400 000 € de dons reversés depuis 2019

83 260 € collectés en 2024

Objectif 2025 : franchir un nouveau record

Une mobilisation qui paie depuis 2019

Comme chaque année, depuis 2019, durant tout le mois d’octobre, les agences du réseau immobilier l’Adresse participent à l’opération « Octobre rose » en soutien aux femmes touchées par le cancer du sein. Le principe est simple : pour chaque panneau posé devant un domicile, 10 euros sont reversés par les agences à la Fondation l’Adresse.

En 2024, 83 260 € ont ainsi été collectés pour être ensuite reversés à des associations nationales ou locales soutenant Octobre Rose.

L’objectif d’un nouveau record en 2025

Chaque année, l’opération Octobre Rose prend de plus en plus d’ampleur, devenant désormais un rendez-vous incontournable pour l’ensemble du réseau immobilier l’Adresse. En 2025, année durant laquelle le réseau a connu un très fort développement, avec l’intégration de plus de 50 nouvelles agences, l’objectif est de franchir un nouveau record.

« Cette année, une cinquantaine de nouvelles agences ont fait le choix de rejoindre le réseau l’Adresse, à la fois parce que nous sommes une coopérative, au sein de laquelle nous sommes tous associés avec la mutualisation de nombreux outils et service, mais aussi pour les qualités humaines propres à notre réseau et dont l’opération Octobre Rose est la plus belle illustration ! » explique Brice Cardi, Président de l’Adresse.

« Pour la 6e année consécutive, nous faisons vivre cette solidarité qui anime notre réseau au travers de la Fondation. Ces valeurs humaines, de partage et de générosité sont ancrées dans notre réseau et le resteront pour longtemps. Ceux qui nous rejoignent l’ont bien compris et y adhèrent à 100 %. Nous nous réjouissons d’intégrer de nouvelles agences, également fortement mobilisées pour défendre ces causes qui nous sont chères, et qui nous permettront ainsi de récolter plus de dons ! », conclut Béatrice Favat-Poinsot, présidente de la Fondation l’Adresse.

