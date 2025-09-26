Rénovation énergétique : Chauffage et isolation, des projets freinés pour motifs budgétaires

Les Français ne sont pas forcément satisfaits de leur mode de chauffage et de l’isolation de leur logement mais ils ne disposent pas du budget nécessaire pour se lancer dans des travaux et la complexité des aides les découragent.

Franfinance dévoile les résultats de son étude “barHOMEtre” sur l’habitat et la rénovation énergétique, menée avec Viavoice. Celle-ci met en lumière les projets et les comportements des Français en matière de chauffage et d’isolation, révèle des attentes fortes mais aussi des freins persistants.

Que retenir de l’étude ?

Les logements des Français restent mal isolés : seule une minorité de biens détient un bon DPE et le recours aux gestes d’économie d’énergie reste fréquent.

37% des propriétaires de résidence principale et 28% des propriétaires bailleurs envisagent des travaux mais près du tiers des sondés ne disposent pas du budget nécessaire aux travaux.

Le budget moyen estimé s’élève à 9.600€ pour les travaux d’isolation et 7.300€ pour le chauffage.

Le recours au crédit reste le premier moyen de financement pour les propriétaires, avant l’épargne et les aides.

Face à la complexité des aides, près de la moitié des sondés renonceraient aux travaux s’ils ne pouvaient pas bénéficier d’aides financières.

Des locataires encore mal isolés

Alors qu’une grande majorité des propriétaires de résidence principale se déclarent satisfaits de leur mode de chauffage (89%) et d’isolation (80%), le sentiment est nettement plus partagé pour les locataires dont 55% se disent mécontents de leur confort thermique et prêts à déménager, pour 62% d’entre eux, pour un logement mieux isolé ou chauffé.

Des projets de travaux motivés par le confort et les économies

Face à la hausse des prix de l’énergie, plus des deux tiers des Français ont baissé la température de leur chauffage et adopté de nouveaux comportements (fermeture des volets, réduction du temps d’utilisation…), mais un quart seulement a changé de fournisseur d’énergie.

Les propriétaires et bailleurs qui envisagent des travaux sont motivés avant tout par l’amélioration du confort de leur bien immobilier et la réduction des factures énergétiques. Ils évoquent également la volonté d’améliorer le DPE, un point important au moment de la revente ou de la mise location.

Un budget souvent insuffisant

41% des propriétaires qui souhaitent isoler leur logement et 32% de ceux qui veulent changer de mode de chauffage disent ne pas disposer du budget nécessaire, estimé en moyenne à 9.600€ pour l’isolation et 7.300€ pour le chauffage.

La pompe à chaleur est d’ailleurs le premier moyen envisagé, particulièrement par les propriétaires bailleurs.

Des aides connues mais perçues comme difficiles d’accès

Si les personnes sondées sont familières de MaPrimeRénov’ (88%), de l’Éco-PTZ et de la Prime Énergie, le sentiment de pouvoir en bénéficier est faible.

Le montage des dossiers étant perçu comme « complexe », près de la moitié des personnes sondées (47%) disposées à changer de mode de chauffage ou réaliser des travaux d’isolation y renonceraient si elles ne pouvaient pas bénéficier des aides.

Enquête Franfinance réalisée en ligne du 2 au 9 mai 2025 auprès d’un double échantillon : Un échantillon grand public de 1 000 personnes, dont 107 propriétaires d’un bien en location. Par MySweetImmo

