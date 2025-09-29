A vendre à Bordeaux : Sublime château Renaissance avec vue sur les vignes
Ce château Renaissance de 30 pièces, 13 chambres, soit 2200 m² habitable, situé à Lignan-de-Bordeaux, est proposé à la vente par John Taylor.
Situé à seulement vingt kilomètres au sud-est de Bordeaux, au cœur des vignobles, ce château Renaissance est chargé d’histoire.
Une architecture typiquement française
Fondé en 1147 et transformé au XVIIᵉ siècle dans un style inspiré des châteaux de la Loire, ce domaine illustre l’élégance intemporelle de l’architecture française.
Entièrement rénové en 2000, il conjugue authenticité et confort moderne dans un cadre privilégié de seize hectares, dont un parc paysager de trois hectares offrant une vue imprenable sur les vignes environnantes.
Le château développe environ 2 200 m² habitables répartis sur plusieurs corps de bâtiments. Il abrite une vaste salle de réception pouvant accueillir jusqu’à deux cents personnes assises, idéale pour l’organisation de mariages, séminaires et événements culturels.
Trois salles de sous-commission viennent compléter ces espaces. Un bar irlandais, clin d’œil à l’influence du propriétaire actuel, apporte une note originale à l’ensemble.
Un château pour des événements
La partie hébergement propose une capacité totale de quarante-cinq personnes. Neuf suites de prestige et quatre maisons d’hôtes, entièrement équipées et décorées avec soin, offrent à leurs occupants un confort raffiné et une atmosphère chaleureuse.
Outre son charme patrimonial, le domaine dispose d’équipements modernes qui renforcent son attractivité : une piscine extérieure, un parking privé de cent vingt places et une accessibilité optimisée pour les personnes à mobilité réduite. Son vignoble en activité confère une dimension œnotouristique unique et permet d’associer l’art de vivre à la française à l’héritage viticole bordelais.
Le prix : 9 800 000 €. Le contact : John Taylor