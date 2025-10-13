Crédit immobilier : Des taux relativement stables en dépit des fortes incertitudes 

Malgré l’instabilité politique et économique en France, les taux de crédit immobilier ne s’affolent pas. Ils restent relativement stables.

L’instabilité politique et économique en France a des répercussions sur le marché des obligations d’Etat dont dépendent les taux de crédit immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Fin de la baisse des taux

Cette pression haussière sur l’Obligation Assimilable au Trésor à 10 ans (qui avoisine 3,50 % actuellement) freine la baisse des taux immobiliers enregistrée au premier semestre 2025.

Depuis le mois de septembre, les barèmes de taux ont légèrement augmenté et s’établissent désormais autour de 3,20 % sur 20 ans ou de 3,30 % sur 25 ans.

« Décrocher un prêt sous la barre des 3 % devient donc exceptionnel, y compris pour les emprunteurs qui bénéficient d’excellents dossiers et peuvent justifier de revenus élevés », précise ludovic Huzieux, Co-fondateur d’Artémis courtage.

À lire aussi Crédit immobilier : Un marché qui résiste malgré l'instabilité politique

La confiance retrouvée des emprunteurs

Cette période d’attentisme conclut cependant une année de reprise solide qui s’est traduite par un retour de confiance des emprunteurs après plusieurs années de ralentissement.

Les primo-accédants répondent à nouveau présents ces derniers mois (ils représentent 42 % des clients chez Artémis courtage en 2025, contre 29 % en 2024), portés notamment par le nouveau prêt à 0 % ou encore par les prêts bonifiés qui redonnent du pouvoir d’achat.

« En parallèle, les banques continuent de prêter pour financer les projets immobiliers, malgré les fortes incertitudes, ce qui est rassurant. Ces dernières ont en effet des objectifs commerciaux élevés de production de crédit pour 2026 », conclut Ludovic Huzieux.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements