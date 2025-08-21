Crédit immobilier : Des taux stables sur tout le territoire mais qui pourraient évoluer à la rentrée

Malgré quelques disparités limitées dans certaines régions, les taux des crédits immobiliers sont restés stables en août. Il faut s’attendre à quelques changements à la rentrée.

Par MySweetImmo, le 21 août 2025
La tendance des taux de crédit immobilier au mois d’août laisse apparaitre une certaine stabilité : : la plupart des régions se situent entre 3,30 % et 3,45 % en taux moyen, pour des planchers oscillant entre 2,90 % et 3,05 %.

Quelques disparités régionales sur les taux

Quelques nuances apparaissent toutefois dur le plan régional : en Bretagne et dans les Pays de la Loire, on a pu observé une légère hausse avec des taux moyens à 3,45 %.

La PACA fait exception avec un recul modéré avec un taux moyen ramené à 3,30 % (vs 3,35% en juillet). La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus attractive avec un taux moyen à 3,25 %, légèrement en retrait par rapport à la tendance nationale. L’Île-de-France et les Hauts-de-France restent alignés sur la moyenne nationale à 3,40 %.

En résumé, la photographie d’août est celle d’un marché stable, marqué par des variations régionales limitées, mais qui laisse présager des évolutions plus franches à la rentrée de septembre.

Une accalmie estivale avant la rentrée

“Le mois d’août confirme une relative stabilité des taux, malgré une légère hausse moyenne des barèmes de +0,10, dans un contexte d’OAT en progression. Les baisses ponctuelles enregistrées fin juillet ont permis de compenser certaines hausses, limitant ainsi l’ampleur des mouvements”, indique Nassima Khiari, responsable des relations bancaires Groupe Empruntis.

