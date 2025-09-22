Crédit immobilier : Des taux stables et de faibles écarts selon les régions

Le baromètre Empruntis des taux en région dresse une photographie des dynamiques territoriales en septembre et révèle des taux stables avec de faibles écarts selon les régions.

Des taux de crédit immobilier stables en region

Par MySweetImmo, le 22 septembre 2025
Selon le baromètre Empruntis des taux en région en septembre, la stabilité reste la tendance dominante : la plupart des régions affichent, pour des emprunts sur 20 ans, des taux moyens compris entre 3,30 % et 3,45 %, avec des taux planchers oscillant entre 2,90 % et 3,05 %.

Les taux de crédit immobilier en région

Quelques nuances ressortent néanmoins :

  • Bretagne et Pays de la Loire : les taux moyens atteignent 3,45 %, soit les niveaux les plus élevés du territoire.
  • PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes : se maintiennent au niveau bas de la fourchette, avec des taux moyens à 3,30 % et des planchers à 2,90 %.
  • Corse : situation proche du Sud continental, avec un taux moyen à 3,35 % pour un plancher à 2,90 %.
  • Île-de-France, Nord et Ouest : alignés sur la moyenne nationale à 3,40 % (taux planchers autour de 3,05 %).
  • Centre-Est : taux moyens légèrement en retrait à 3,35 %, mais avec un plancher compétitif de 3,05 %.
Des taux de crédit immobilier plus attractifs dans le sud

« La photographie de septembre reste celle d’un marché globalement stable, marqué par des écarts régionaux limités. Les régions du Sud bénéficient toujours de conditions légèrement plus favorables, tandis que l’Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) se distingue par des taux plus élevés. Une relative homogénéité prévaut néanmoins à l’échelle nationale, laissant ouverte la possibilité d’ajustements plus significatifs dans les prochains », mois précise le courtier en crédit.

Par MySweetImmo
