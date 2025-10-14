Immobilier : Foncia réaffirme son engagement en faveur du rugby féminin

Foncia dévoile DuElle, une campagne qui met à l’honneur 14 joueuses inspirantes du Racing 92 pour faire changer le regard sur le rugby féminin.

En partenariat avec le Racing 92, Foncia dévoile DuElle, une campagne nationale engagée en faveur de la féminisation du sport. Déployée à partir du 6 octobre, DuElle met à l’honneur 14 joueuses inspirantes du Racing 92, dont les performances bousculent les stéréotypes autour du rugby féminin.

Au cœur de cette campagne 360° : une exposition immersive, des actions digitales et une mobilisation des collaborateurs Foncia. Objectif : valoriser la diversité et le talent des femmes dans le sport, et faire évoluer les regards.

« À travers la campagne DuElle, Foncia réaffirme son engagement en faveur de la diversité et de l’égalité dans le sport et particulièrement le rugby. Faire changer le regard sur le rugby féminin est une nécessité », indique Anne-Laure Sanguinetti, directrice de la communication de Foncia.

Le rugby féminin face aux stéréotypes et à la diversité

DuElle est un mot-valise symbolique. Il associe le mot « duel », pour représenter le combat, la force et l’intensité propres au rugby, au pronom « elle », en hommage à celles qui, chaque jour, font vivre ce sport. DuElleincarne ainsi une dualité assumée : celle d’un sport exigeant et compétitif, porté par des femmes qui s’affirment sur le terrain et dans leur quotidien malgré les stéréotypes encore tenaces.

Mais DuElle va plus loin : il devient un manifeste pour un rugby plus inclusif, plus diversifié, plus accessible. Il porte l’ambition d’un sport où la performance et la féminité ne s’opposent plus, mais se complètent. Il affirme la possibilité, pour chaque femme, de concilier pleinement son identité et sa passion sportive et ainsi inciter les jeunes générations à pratiquer ce sport alors même que le rugby féminin a connu une croissance de 18 %, en une seule saison.

Foncia, à travers son engagement dans le rugby, met donc à l’honneur les femmes qui transforment ce sport traditionnellement masculin en un espace d’expression et d’émancipation. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large où le rugby féminin est considéré comme une discipline à part entière, avec ses propres codes, ses propres championnes et sa propre identité. En mettant à l’honneur les joueuses du Racing 92, sous la bannière DuElle, Foncia et le club contribuent à briser les plafonds de verre qui persistent dans le monde sportif.

Ce partenariat vise à accroître la visibilité des joueuses et à inspirer toute une génération de jeunes filles qui pourront s’identifier à ces modèles d’excellence et de détermination.

Une campagne en plusieurs temps forts

Déployée tout au long des mois d’octobre, novembre et décembre, la campagne DuElle s’articule autour de deux axes majeurs :

Une exposition photo itinérante – du 06 octobre au 31 décembre

À travers 14 portraits de joueuses du Racing 92, l’exposition donne à voir la force, la sensibilité et les parcours singuliers de ces athlètes. Cette série de portraits sera exposée :

Au siège de Foncia au cœur de la Défense pour sensibiliser les collaborateurs et visiteurs de la Tour Aurore à la force du sport féminin.

pour sensibiliser les collaborateurs et visiteurs de la Tour Aurore à la force du sport féminin. À Paris La Défense Arena qui sera transformée en vitrine d’exposition dès le mois de novembre. Cette installation sera accessible à l’ensemble des spectateurs lors de rencontres du TOP 14.

qui sera transformée en vitrine d’exposition dès le mois de novembre. Cette installation sera accessible à l’ensemble des spectateurs lors de rencontres du TOP 14. La campagne DuElle sera également affichée au sein de nombreuses agences Foncia à travers la France, pour ancrer l’engagement sur tout le territoire.

Une visibilité sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux de Foncia et du Racing 92, les portraits des joueuses prendront vie dans une galerie interactive enrichie de témoignages jusqu’à la fin de la saison sportive.

Un engagement durable pour la féminisation du sport

DuElle s’inscrit dans la continuité des valeurs de transmission, de diversité et de solidarité défendues par Foncia dans le cadre de son partenariat de longue date avec le Racing 92.

« L’engagement de Foncia auprès de nos joueuses représente un atout précieux pour mettre en lumière notre équipe féminine. Partenaire majeur de l’équipe professionnelle depuis 2015, Foncia n’a de cesse de s’impliquer auprès de nos Racingwomen. À travers la campagne DuElle, notre partenaire incarne et diffuse des valeurs qui nous sont chères : la diversité et l’esprit collectif », précise Christophe Mombet, président du Racing Club de France Rugby.

