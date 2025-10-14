Immobilier : Une dynamique encourageante mais encore timide

La tendance se confirme, les choses s’améliorent au 3e trimestre sur le marché de la transaction. L’offre et la demande sont en hausse et la demande de biens à vendre augmente trois fois plus par rapport à l’offre. Signe d’une reprise pour les porteurs de projets.

Comme le révèle les résultats du baromètre trimestriel – Stat’ici – de Bien’ici, la reprise est bel et bien là pour le marché de l’immobilier et en particulier sur celui de la transaction.

L’offre et la demande sont en hausse, les durées de diffusion des biens à vendre raccourcissent. Seuls les prix affichés des biens à vendre connaissent une très légère baisse. Le point sur l’évolution de la situation entre le 3ème trimestre 2024 et le 3ème trimestre 2025.

La transaction : la dynamique du marché se confirme

Après deux années marquées par l’attentisme et une baisse du volume des ventes, l’offre et la demande retrouvent un niveau équivalent à celui observé au 2ème semestre 2022. Le marché immobilier entre dans une phase de rééquilibrage, avec une tension qui augmente, signe que la confiance revient chez les acheteurs. La tension sur les biens à en effet vendre a augmenté de +12% au niveau national en un an (entre le 3ème trimestre 2024 et le 3ème trimestre 2025).

Ce n’est pas une reprise nette et franche attendue par les professionnels de l’immobilier mais une reprise plus douce et plus saine du marché.

L’offre : +5% de biens à vendre

Le volume d’annonces de biens à vendre remonte au 3ème trimestre 2025, avec +4% d’appartements et +6,5% de maisons à vendre.

La demande : + 18% de contacts sur les annonces

La demande est en progression au 3ème trimestre 2025, avec une évolution 2,5 fois plus forte pour les appartements (+28%) que pour les maisons (+11%).

Les prix : -1% sur les prix du m²

Le marché immobilier confirme sa sortie de la période de forte correction des prix observée en 2023. Si le prix moyen au m² pour la France entière affiche une légère baisse sur un an (-1% pour les appartements, -0,3% pour le total), il s’agit d’un ralentissement majeur de la chute, annonçant une phase de stabilisation.

La durée de diffusion : -6 jours de durée de diffusion

Sur ce trimestre les durées de diffusions baissent. Aujourd’hui, il faut compter 81 jours en moyenne pour vendre son bien, soit 6 jours de moins en un an.

La location : un marché sous haute tension… depuis 5 ans

La situation du marché de la location continue de s’enfoncer toujours un peu plus profondément dans la crise. L’offre de biens à louer est au plus bas et la demande continue de progresser. Il est fort à parier que la situation économique actuelle n’arrange pas les choses…

L’offre : -7% de biens à louer

L’offre locative continue de baisser au 3ème trimestre 2025, affichant cette année un stock au plus bas sur les 5 dernières années.

La demande : +2% de contacts sur les annonces

À l’inverse de l’offre, la demande a encore augmenté de +1,7 % au 3ème trimestre 2025 par rapport à l’année précédente. En effet, le volume de la demande a bondi de +50 % depuis l’été 2021, démontrant la difficulté des Français à trouver un bien à louer.

Les loyers : -1% sur le loyer moyen

Les loyers reculent un peu par rapport au 3ème trimestre 2024 (-0,9%), maintenant un montant affiché supérieur à 18€/m² au niveau national.

Le Neuf relève la tête, sans sortir de la crise

Après un 2ème trimestre 2025 porteur d’espoir avec une augmentation des demandes de biens neufs mais aussi une hausse du nombre de programmes commercialisés, ce 3ème trimestre 2025 confirme la tendance. Une hausse de l’offre et de la demande notable qui apporte une bouffée d’air frais pour les professionnels du neuf durement touchés par la crise.

L’offre : +6% de programmes

L’offre de programmes neuf en France augmente pour le 2ème trimestre consécutif, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de deux ans.

La demande : + 10% de demandes sur les annonces

Au 3ème trimestre 2024, la demande de programme neuf avait chuté de -22%. Aujourd’hui les Français s’intéressent de plus en plus aux biens neufs.

Les prix : +3% sur le prix du m²

La hausse des prix moyens affichés sur les biens neufs continue au 3ème trimestre 2025, avec une variation de +3% sur l’année écoulée (+6% sur 2 ans).

