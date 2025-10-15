A vendre à Paris 7e : Appartement de réception à Sèvres-Babylone

Cet appartement de 153 m², 4 pièces et 2 chambres, situé dans le 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement de réception a Sèvres-Babylone

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 15 octobre 2025
 0
1 - Un appartement vaste et élégant2 - De nombreux rangements

Ce superbe appartement de réception de 153 m² est situé à l’étage noble d’un bel immeuble en pierre de taille du XIXᵉ siècle, dans le prestigieux quartier Sèvres-Babylone.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement vaste et élégant

Accessible par ascenseur et seul sur son palier, ce bien d’exception bénéficie d’une double exposition et d’une luminosité remarquable grâce à ses six grandes fenêtres orientées plein sud, offrant une vue dégagée sur l’une des rues les plus prisées et sécurisées du 7ᵉ arrondissement.

Dès l’entrée, une vaste réception de 50 m² séduit par ses volumes et son élégance : parquet Versailles dans le salon, point de Hongrie dans les autres pièces, moulures, cheminée d’origine et 3 m de hauteur sous plafond composent un cadre raffiné et chaleureux.

À lire aussi

De nombreux rangements

La cuisine indépendante et équipée intègre un agréable espace repas. Côté nuit, deux suites sur cour disposent chacune de leur salle de bains avec douche, de nombreux rangements et de dressings sur mesure.

Le Prix : 4 100 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter