Crédit immobilier : Des taux stables et une légère détente dans certaines régions

En octobre, c’est la stabilité qui domine du côté des taux de crédit immobilier. Et ce dans toutes les régions. Avec toutefois quelques baisses dans certaines zones.

Des taux stables en octobre

Par MySweetImmo , le 21 octobre 2025
1 - Les taux de crédit immobilier en région2 - Un marché orienté à la baisse dans certaines zones

Selon le baromètre Empruntis des taux en région en octobre, la stabilité domine encore ce mois-ci : les taux immobiliers sur 20 ans se maintiennent dans une fourchette comprise entre 3,25 % et 3,45 %, avec des planchers autour de 3,05 % à 3,25 %.

Les taux de crédit immobilier en région

Quelques ajustements à la baisse apparaissent, mais aucune remontée significative :

  • Bretagne et Pays de la Loire restent en tête avec les taux moyens les plus élevés à 3,45 %,
  • Le Sud et le Sud-Ouest (PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) conservent des conditions plus avantageuses autour de 3,30 % pour un plancher à 3,10 %.
  • L’Île-de-France et le Nord demeurent proches de la moyenne nationale avec des taux autour de 3,35 % à 3,40 %, stables depuis septembre.
  • La Corse suit la tendance générale à 3,35 % / 3,10 %, confirmant la période d’accalmie.
Un marché orienté à la baisse dans certaines zones

« Sur le plan national, la stabilité reste prédominante, confirmant la tendance observée en septembre. Les taux moyens se situent globalement entre 3,25 % et 3,45 %, tandis que les taux mini oscillent entre 3,05 % et 3,25 %. Quelques ajustements mineurs apparaissent selon les régions, mais aucune hausse marquée : le marché reste calme et légèrement orienté à la baisse dans certaines zones », précise le courtier Empruntis.

Par MySweetImmo
