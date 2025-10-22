Immobilier : Droits de succession, un impôt mal compris mais très critiqué

Selon une étude MoneyVox, les droits de succession sont largement surestimés par les Français, révélant une profonde méconnaissance du sujet. Cette confusion alimente une opposition de principe, alors que la fiscalité réelle est modérée et touche surtout les patrimoines élevés.

Alors que la question des droits de succession refait surface avec le budget 2026, MoneyVox a souhaité en savoir plus sur le déroulement réel des successions, la fiscalité qui s’y applique et le niveau de connaissance et de soutien de cet impôt par les Français.

L’étude MoneyVox montre des droits de succession largement surestimés et incompris des Français, malgré un niveau réel relativement faible pour la plupart d’entre eux.

L’Essentiel Moins d’une succession sur deux donne lieu à un paiement de droits de succession.

70% des successions se règlent en moins d’un an, dont 34% en moins de 6 mois.

41% des Français concernés ne savent pas combien ils ont payé.

74% des Français souhaitent une baisse des droits de succession.

Après explications factuelles, seuls 44% maintiennent ce souhait.

Des droits à payer dans moins d’une succession sur deux

Parmi les 41% des Français ayant déjà été concernés par une succession, les droits de succession sont les seconds frais payés le plus fréquemment, dans 46% des cas, contre 62% pour les frais de notaire. La taxe foncière (19%) et les frais bancaires (18%), sont cités dans un second temps.

« Les diplômés d’études supérieures (52%) et les habitants d’Ile-de-France (51%) sont les seuls concernés majoritairement par les droits de succession. Parce que les plus diplômés sont souvent issus d’un milieu aisé, et car les patrimoines sont plus élevés en région parisienne du fait des prix de l’immobilier et des niveaux de salaires», analyse Maxime Chipoy, Président de MoneyVox.

Des délais raisonnables dans la plupart des cas

70% des successions se règlent en moins d’un an, dont 34% en moins de 6 mois. Le règlement des successions est, assez logiquement, plus long chez les CSP+.

« 19% des successions mettent entre 1 et 5 ans à se régler chez les Français les plus favorisés, contre 14% pour les catégories les plus modestes. Le fait sans doute d’un patrimoine du défunt plus complexe ou long à liquider. A noter que 6% des successions mettent plus de 5 ans à se régler ! », commente Maxime Chipoy.

Méconnaissance et surestimation

Plus du tiers (41%) des Français ayant été concernés par une succession ne savent pas combien ils ont payé comme droits de succession.

Pour les autres, 25% estiment avoir payé moins de 20% de droits sur le montant de l’héritage, et 18% des concernés, de 20 à 40%.

« Une très large surestimation car d’après la Cour des comptes même les successions supérieures à 1 million d’euro entraînent moins de 15% d’impôts. De même, 2% des concernés estiment avoir payé plus de 80% d’impôts, un chiffre impossible à atteindre, la fiscalité ne dépassant pas 45% en ligne directe, et 60% quand il n’y a aucun lien de parenté ! », s’étonne Maxime Chipoy, Président de MoneyVox.

Autres illustrations de la surestimation générale sur ces droits :

56% des Français pensent qu’une succession de 400 000 € au bénéfice de 4 enfants et 5 petits enfants est redevable de droits de succession, alors que ce n’est pas le cas. L’erreur concerne tout le monde, à l’exception des retraités, un peu mieux informés (38%).

46% des Français pensent que dans un couple marié ou pacsé disposant d’un patrimoine d’un million d’euros, le conjoint survivant devra s’acquitter de droits de succession. Ce qui encore faux : dans ce cas, aucun droit n’est dû au Trésor public ! Moins d’un tiers des Français ont la bonne réponse.

Les trois quarts des Français pour une baisse, le chiffre descend à 44% après rappel des règles

74% des Français estiment qu’il faut baisser les droits de succession, le chiffre grimpe à 79% pour les plus modestes – a priori les moins concernés par le sujet et les plus à même de bénéficier de la redistribution du fruit de ces droits ! Seuls 12% des Français sont favorables à une augmentation de la fiscalité des successions.

Après explications sur le fonctionnement réel de ces droits, le souhait de baisse diminue à 44%, 31% plaidant pour une adaptation pour les cas particuliers.

Un impôt perçu comme injuste car prélevé au moment du deuil

« On nage donc en plein paradoxe. Les droits de succession sont sans doute l’impôt le plus détesté par les Français, alors qu’il est en général bien plus favorable que le reste des impôts en France : d’après la Cour des comptes, leur taux effectif moyen n’est que de 5 à 10%. Mais cet impôt apparaît comme le dernier clou d’une fiscalité « du vivant » jugée très lourde, et d’autant moins apprécié qu’il est prélevé dans un moment de deuil», conclut Maxime Chipoy.

Enquête réalisée en ligne du 10 au 13 octobre 2025 sur 1056 personnes du panel YouGov France, représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Par MySweetImmo

