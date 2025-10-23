Enseignes immobilières les mieux notées sur Google : Une 2e place pour ERA qui réjouit son Président

Au 1er semestre 2025, ERA Immobilier figure parmi les deux meilleures enseignes immobilières les mieux notées sur Google selon le palmarès établi par VASANO.

ERA Immobilier confirme la qualité de son accompagnement client en affichant une note de (4,82/5) sur Google. Ce résultat place le réseau en deuxième position des enseignes immobilières les mieux notées au premier semestre 2025, derrière HUMAN Immobilier ( 4,87/5), mais devant Nestenn (4,78/5), Laforêt (4,75/5) et Stéphane Plaza Immobilier (4,72/5), selon le palmarès établi par VASANO, plateforme spécialisée dans l’analyse de la e-réputation des marques sur Google.

Ce classement mené auprès de 12 réseaux de plus de 100 agences immobilières en France compare les performances du premier semestre 2025 à celles du premier semestre 2024.

Une satisfaction client durable et reconnue

« La note de 4,82/5 obtenue, via l’analyse de plus de 7 000 avis récoltés, confirme le professionnalisme et la proximité des collaborateurs du réseau ERA Immobilier qui, au quotidien, s’engagent pour répondre au plus près aux attentes de leurs clients, qu’il s’agisse d’achat, de vente ou de location », souligne François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.

Le rôle clé des avis clients dans l’immobilier

Dans un marché où la confiance est essentielle, les avis en ligne sont devenus un indicateur déterminant pour les consommateurs et l’immobilier n’y échappe pas.

« Cette distinction reflète la qualité du travail accompli chaque jour par nos collaborateurs sur le terrain. Leur écoute, leur réactivité et leur exigence sont au cœur de la satisfaction de nos clients, et c’est cette confiance renouvelée qui fait la force du réseau ERA Immobilier », conclut François Gagnon.

