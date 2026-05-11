Paris : Un locataire sur deux consacre un tiers de ses revenus au loyer

À Paris, la moitié des locataires du parc privé consacrent plus de 34% de leurs revenus au loyer, selon l’Insee et l’Institut Paris Région.

Selon l’Insee et l’Institut Paris Région, la moitié des locataires du parc privé parisien consacrent plus de 34% de leurs ressources à leur loyer, tandis que l’offre locative privée a reculé de 3% entre 2006 et 2022.

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À Paris, le loyer absorbe plus d’un tiers des revenus

La moitié des locataires du parc privé parisien consacrent plus de 34% de leurs ressources à leur loyer, alors que le nombre de logements privés à louer a baissé de 3% entre 2006 et 2022, selon des études de l’Insee et de l’Institut Paris Région (IPR) publiées jeudi.

La part des revenus dédiée au logement, appelé taux d’effort, est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 35% ou 40%, selon les modèles d’analyse.

Les jeunes et les femmes seules les plus exposés

Les femmes seules sont particulièrement exposées à un taux d’effort excessif : une sur deux alloue au moins 42% de ses revenus au paiement de son loyer, contre 39% pour les familles monoparentales et 38% pour les hommes seuls, selon l’étude de l’Insee, réalisée en partenariat avec l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap).

Les jeunes font aussi face à un coût du logement élevé au regard de leurs revenus: un locataire de moins de 30 ans sur deux dépense la moitié de ses ressources en loyer.

Ces chiffres sont calculés avant déduction des aides au logement. Au niveau national, le taux d’effort des locataires du parc privé était de 26,5% en 2020, mais après déduction des aides au logement.

A Paris, 17% des locataires du parc privé bénéficient d’aides au logement. Parmi eux, huit ménages sur dix dépensent plus d’un tiers de leurs revenus dans le logement avant déduction des aides, contre un peu plus d’un tiers des ménages après déduction.

Face au niveau élevé des loyers parisiens, les aides au logement sont « considérées comme un moyen d’alléger la charge financière, et non comme un supplément de revenu« , souligne l’Insee.

Les loyers sont principalement tirés par les prix élevés de l’immobilier à Paris et une offre qui reste insuffisante face aux besoins.

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Pourquoi l’offre locative privée recule dans la capitale

D’après une autre étude de l’Institut Paris Région (IPR), le nombre de logements privés à louer à Paris s’est réduit de 16.208 logements, soit -3%, entre 2006 et 2022.

« Il y a un problème dans l’hypercentre » de la région, « mais si on regarde de façon plus globale le parc locatif privé n’est pas en si mauvais état« , estime Emmanuel Trouillard, chargé d’études habitat à l’IPR, qui a coécrit l’analyse avec Anne-Claire Davy.

A l’échelle de la région, l’offre locative privée a augmenté de 15% entre 2006 et 2022, notamment dans la grande couronne (+42% avec 137.535 logements locatifs privés supplémentaires), mais aussi en petite couronne (+23,7% avec 112.258 logements supplémentaires).

L’IPR constate par ailleurs que « la part des logements secondaires et vacants repart nettement à la hausse » depuis 2012, pour atteindre 11,2% des logements franciliens en 2022.

La baisse de l’offre locative privée à Paris s’explique « par la dégradation de la rentabilité locative » à cause du « décrochage entre hausse des prix immobiliers — qui étaient décorrélés des salaires et soutenus par des taux d’intérêt très bas — et des loyers qui ont augmenté, mais qui n’ont pas pu suivre« , selon Emmanuel Trouillard.

Alors que les professionnels de l’immobilier pointe régulièrement du doigt l’encadrement des loyers comme cause de la baisse de l’offre locative, il estime que ce dispositif n’en est pas le facteur principal à Paris.

Pour préserver la rentabilité, les investisseurs se seraient tournés vers le reste de l’Ile-de-France, où l’offre locative progresse selon l’IPR, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

Pour aller plus loin : Étude de l’Institut Paris Région (IPR) sur le parc locatif privé francilien, publiée en mai 2026.

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