Immobilier Saint-Jean-Cap-Ferrat : Villa en bord de mer proposée aux enchères

Cette villa de 10 pièces et 678 m², avec une vue spectaculaire à 180° sur la Méditerranée, est proposée à la vente aux enchères immobilières par Sotheby’s Concierge Auctions. Mise à prix estimée entre 13 et 17 millions €.

Estimée à 35 millions d’euros, cette incroyable villa, édifiée en 1954, offrant 680 m² d’espaces de vie ouverts sur une vue spectaculaire à 180° sur la Méditerranée et implantée dans la partie ouest du Cap Ferrat – un secteur confidentiel où les pins parasols rencontrent la mer et où l’intimité prime – sera prochainement mise aux enchères par Sotheby’s Concierge Auctions, en coopération avec Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Les enchères se tiendront en ligne à partir du 21 novembre à 16h (heure de la côte Est des États-Unis), et se clôtureront le 5 décembre à 17h00 (heure de la côte Est des États-Unis) au St. Regis Saadiyat Island Resort d’Abu Dhabi, dans le cadre de la première Abu Dhabi Collectors’ Week, un événement international inédit organisé par Sotheby’s. Mise à prix estimée entre 13 et 17 millions €.

Une villa aux proportions très confortables

La villa principale comprend six suites avec salle de bain, dont une suite parentale panoramique ouvrant sur la mer, ainsi qu’un appartement indépendant de 75 m² pour accueillir les invités en toute intimité.

Les espaces de réception, la cuisine d’été, la cave à vin et les trois chambres supplémentaires invitent à la convivialité et à la détente, tandis que les extérieurs rivalisent de beauté : piscine à débordement, pool house de 60 m², espace bien-être avec hammam et sauna, terrasses ensoleillées et accès direct à la mer.

Un écrin de sérénité au coeur d’un jardin paysager de près de 3 000 m²

La propriété s’étend sur un terrain paysager de 2 950 m², planté d’essences méditerranéennes. Une spectaculaire piscine à débordement face à la mer s’intègre parfaitement au cadre naturel. Un pool house de 60 m², un espace bien-être avec hammam et sauna, deux studios pour le personnel, un vaste garage fermé et plusieurs stationnements viennent compléter l’ensemble.

« Cette résidence capture l’essence même de l’art de vivre sur la Riviera, souligne Peter Illovsky, président de Côte d’Azur Sotheby’s International Realty. Ses vues mer panoramiques, son architecture élégante et ses prestations bien-être en font un havre de sérénité, alliant sophistication, intimité et douceur de vivre.»

