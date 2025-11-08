Immobilier rural : Investissez avec Villages Vivants pour soutenir et dynamiser nos campagnes

A l’occasion de la Semaine de la finance solidaire (10-16 novembre), coup de projecteur sur la campagne de levée de fond de Villages Vivants, foncière solidaire qui rachète et rénove des locaux vacants dans les villages pour y installer commerces et cafés associatifs, participants ainsi au lien social.

Baptisée “Entrez, c’est ouvert !”, la campagne de levée de fonds pour 2025 de Villages Vivants, foncière solidaire labellisée Finansol, vise à réunir 1,5 million d’euros grâce à l’épargne solidaire des citoyenne, pour financer 6 à 8 nouveaux commerces et services utiles aux habitants des territoires ruraux en 2026 et contribuer à la préservation du patrimoine.

« Ce slogan, simple et chaleureux, résume l’esprit de Villages Vivants et de ses lieux : l’accueil, l’ouverture, l’hospitalité et la solidarité. Il incarne une nouvelle façon de penser le patrimoine : un patrimoine vivant, où l’on redonne vie aux bâtiments pour en faire des lieux partagés, utiles et humains », explique Sylvain Dumas, co-directeur de Villages Vivants.

Un enjeu vital pour les campagnes

En 2021, 62% des communes françaises ne disposaient d’aucun commerce, contre seulement 25 % en 1980, selon l’Insee.

Face à cette dévitalisation qui menace le milieu rural, la coopérative Villages Vivants (ré)ouvre des lieux pour accueillir des services essentiels aux habitants. Depuis 2018, Villages Vivants agit concrètement : grâce à l’investissement citoyen, la coopérative achète, rénove des locaux vacants pour ouvrir des commerces et services de proximité (cafés, boulangeries, épiceries…) dans les territoires ruraux et les loue des locaux à des porteurs de projets engagés.

« Depuis sept ans, la coopérative œuvre pour créer ou maintenir des activités dans les territoires ruraux. Car un village sans commerce ou sans lieu convivial, c’est un village triste et divisé », poursuit Sylvain Dumas.

En 8 ans : 30 lieux ont été ouverts dans 13 départements, 9,6 M€ d’actifs immobiliers, 16 M€ collectés, dont 5 M€ levés en 2024. Et ce n’est que le début. D’ici 2027, la coopérative ambitionne de collecter 5,4 millions d’euros en parts sociales et d’augmenter son nombre de sociétaires de 272 à plus de 2000.

“Ces lieux sont de véritables leviers pour maintenir la vie et rénover le patrimoine ancien dans les villages. Ils recréent du lien, proposent des services essentiels et redonnent envie d’y vivre. Et nous sommes nombreux à vouloir mobiliser une partie de notre épargne pour préserver cet esprit de village. Rejoignez-nous, c’est ouvert !”, ajoute Sylvain Dumas.

Des projets portés par des investisseurs

Basée dans la Drôme et le Puy-de-Dôme, Villages Vivants rassemble une équipe de 16 salarié.es professionnels du bâtiment, de l’entrepreneuriat ou encore de l’urbanisme. La coopérative s’appuie sur des centaines de citoyens, entreprises et collectivités (810 sociétaires et porteurs de titres participatifs) qui choisissent d’investir leur épargne pour soutenir des projets collectifs, créateurs de liens sociaux et de proximité pour dynamiser nos territoires.

Plus de 1 000 investisseurs ont déjà rejoint la coopérative, pour financer la réhabilitation de 30 lieux d’activité, dans le grand quart Sud-Est de la France.

La souscription de parts sociales (100€ la part) permet de renforcer le capital social de la coopérative et donne un droit de vote au sein des instances de la gouvernance. Une part sociale peut être récupérée après une période de 5 ans. Elle donne accès à un avantage fiscal de 25% pour les particuliers.

Les parts sociales constituent l’intégralité du capital de Villages Vivants. Contrairement au don, le souscripteur peut demander le remboursement de son investissement après 5 ans.

À partir de 100 €

Souscription en ligne

Réduction fiscale de 25% du montant investi

Pas de revalorisation, pas de dividende

Prendre part aux grandes décisions et au développement de la coopérative

Permettre à la coopérative d’augmenter sa capacité d’achat de nouveaux lieux pour installer des activités dans nos campagnes.

Pour souscrire des parts sociales, il suffit de créer un compte sur la plateforme sécurisée de Villages Vivants puis de choisir le nombre de parts sociales souhaitées. Au moment de la souscription, choisir les « PARTS SOCIALES ». Chaque personne peut procéder au paiement directement en ligne, par virement bancaire ou par chèque. La souscription est validée une fois téléchargée la photocopie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les parts sociales de Villages Vivants labellisées Finansol Ce label permet de distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne. Il est un gage de confiance, en tant qu’unique référence, crédible et légitime, qui atteste véritablement du caractère solidaire d’un produit financier.

