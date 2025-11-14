Immobilier : « L’IA bossera la nuit, l’agent immobilier ira plus vite le matin », Jean-Pierre Domingo (Septeo)

Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian au RENT, Jean-Pierre Domingo (Septeo) explique comment l’IA simplifie les tâches clés et transforme le quotidien des agents immobiliers.

Chez Septeo, l’intelligence artificielle n’est plus une promesse : c’est un virage engagé depuis deux ans et déjà pleinement opérationnel. Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian en live du RENTJean-Pierre Domingo, directeur general de Septeo explique comment l’IA rebat les cartes du logiciel immobilier, automatise les tâches chronophages et personnalise enfin les outils à la manière de travailler de chaque agent. Une révolution discrète, mais profonde.

L’IA, nouvel assistant invisible des agents immobiliers

Pour Jean-Pierre Domingo, l’IA est avant tout « un assistant… quelqu’un qui est très intelligent, qui réfléchit très vite, qui peut agir H24 pour vous, mais qu’il faut quand même éduquer ». Dans l’immobilier, ses usages sont déjà visibles : gestion autonome des emails entrants, pilotage de l’agenda, relances automatiques des leads froids, ou encore activation de campagnes marketing ciblées. Objectif : délester les professionnels des tâches répétitives pour les recentrer sur « le cœur du métier, qui est l’humain, le projet ».

Chez Septeo, cette logique se déploie à plusieurs niveaux : une IA interne qui accélère la production logicielle, une première couche intégrée au logiciel pour des gains métiers immédiats, puis une troisième couche en développement – « l’IA 2… et l’IA 3 dans quelques mois » – qui prendra la forme d’un véritable agent autonome, capable de piloter l’application et de mener des actions complètes en arrière-plan.

Des logiciels enfin personnalisés aux méthodes de travail

Jusqu’ici, les logiciels métiers se ressemblaient et les utilisateurs devaient s’adapter à leurs contraintes. Pour Jean-Pierre Domingo, l’IA change la donne : « L’IA va te permettre d’avoir un logiciel qui est personnalisé aux méthodes de travail de chacun… chaque agent immobilier, avec sa spécificité, va pouvoir retrouver ça dans le logiciel, ce qui était technologiquement impossible jusque-là. »

Cette individualisation est, selon lui, le vrai tournant. Pas besoin de devenir expert en prompt engineering : « Il aura juste à lui parler naturellement… elle comprendra, puisque nous, on l’aura entraîné sur les problématiques immobilières. »

Peut-on encore se passer de l’IA ?

« Je pense qu’on ne peut pas », tranche-t-il. Non pas que l’IA remplace les professionnels, mais ceux qui l’utilisent deviendront, selon lui, des versions augmentées d’eux-mêmes : plus rapides, plus efficaces, plus pertinentes.

Et pour que l’humain reste au centre, Septeo s’appuie sur le principe du human in the loop : « Tu es dans chaque étape décisive de contrôle et de validation… On restera en contrôle, comme un manager le fait aujourd’hui avec ses collaborateurs. »

Demain, les logiciels deviendront proactifs : « On arrivera le matin, et l’IA aura déjà fait dans la nuit plein de choses pour toi. Elle te donnera les actions à mener. »

Ce qu’il faut retenir (et mettre en pratique)

Pour les professionnels encore hésitants, Jean-Pierre Domingo conseille deux choses : « ne pas en avoir peur » et « ne pas hésiter à s’approcher d’opérateurs software qui font de l’IA ».

Entre automatisation, personnalisation et force de proposition, le logiciel immobilier entre dans une nouvelle ère. Une ère où l’humain reste maître, mais mieux épaulé que jamais.

Ecoutez l’intégralité de l’épisode Mon Podcast Immo de Jean-Pierre Domingo sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

