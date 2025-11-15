Emblems : La nouvelle marque de luxe d’Accor
Avec Emblems, Accor signe une nouvelle vision du luxe : intime, authentique et ancrée dans l’âme du lieu. Première adresse : Lucknam Park.
Emblems Collection, nouvelle marque de luxe signée Accor, a inauguré sa première adresse d’exception, le Lucknam Park Hotel & Spa, dans la campagne des Cotswolds au Royaume-Uni. Une ouverture qui marque une nouvelle étape dans la montée en gamme du groupe hôtelier français.
Le luxe selon Accor : discret, élégant et ancré dans l’âme du lieu
C’est au cœur du Wiltshire, dans les Cotswolds anglais, qu’Accor a levé le voile sur Emblems Collection, une marque pensée pour les esthètes et les voyageurs en quête d’émotion, de beauté intemporelle et d’authenticité.
« Nous avons préféré avancer lentement plutôt que de compromettre la marque. Nous recherchions des établissements remarquables où l’on ne vient pas pour visiter quelque chose autour de l’hôtel mais pour l’hôtel en lui-même », explique Maud Bailly, CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems Collection.
Chaque adresse Emblems est choisie pour son caractère unique, son histoire et sa résonance culturelle. « Emblems Collection repose sur l’essence du luxe discret, là où la véritable élégance s’exprime dans une atmosphère intimiste. […] Le luxe n’est pas ostentatoire, il se ressent profondément. Chaque hôtel Emblems incarne l’authenticité, la grâce et l’âme », poursuit-elle.
Son credo : “It’s the soul that makes Emblems” — c’est l’âme qui fait la différence.
Lucknam Park, première adresse de la collection
Nichée sur un domaine de 200 hectares à neuf kilomètres de Bath, Lucknam Park Hotel & Spa, Emblems Collection est le premier établissement à porter les couleurs de la marque.
Ce manoir du XVIIe siècle conjugue élégance anglaise et hospitalité contemporaine : 42 chambres, neuf cottages de luxe, deux restaurants dont une table étoilée Michelin, un spa primé, un centre équestre et des jardins à l’anglaise.
« Lucknam Park incarne la philosophie d’Emblems : un luxe discret et chaleureux, ancré dans le patrimoine et dans l’émotion », résume Maud Bailly.
Le domaine, transformé au fil des siècles par plusieurs générations de propriétaires, entame une nouvelle vie sous pavillon Accor — fidèle à son âme historique mais tourné vers l’excellence contemporaine.
Un art de vivre signé Emblems
Plus qu’une collection d’hôtels, Emblems Collection célèbre la rencontre entre héritage et modernité. Dans chaque établissement, un Ingrédient Emblématique raconte le lien entre terroir, culture et gastronomie : la pomme du Wiltshire, la figue des Pouilles, ou encore le thé Earl Grey revisité. Ces produits deviennent la signature de chaque hôtel, du petit-déjeuner à l’Afternoon Tea.
Autre trait distinctif : la Travel Cake, création gourmande imaginée par la cheffe coréenne Yun Eunyoung, déclinée selon les goûts et traditions locales.
La littérature n’est pas en reste : la maison a créé Emblems Editions, une collection de livres inspirés des destinations et des histoires des hôtels.
Enfin, figure centrale de la marque, le Maître de Maison — gardien de l’âme du lieu — personnifie cette hospitalité raffinée et sur mesure. Présence discrète et attentive, il incarne la mémoire et la personnalité de chaque établissement.
Une expansion internationale du Wiltshire au Canada
Après cette première ouverture, six nouvelles adresses sont annoncées d’ici 2027.
En 2026, Rimrock Banff, Emblems Collection, verra le jour dans les Rocheuses canadiennes. Viendront ensuite Masseria Furnirussi dans les Pouilles, Palazzo Sozzini Malavolti à Sienne et Relais San Clemente près de Pérouse — trois joyaux italiens mêlant art, nature et spiritualité.
En 2027, Elatos Resort, en Grèce, proposera un refuge alpin éco-conscient sur le mont Parnasse, tandis que Bellevue Hotel Cortina d’Ampezzo, dans les Dolomites, s’imposera comme nouvelle référence du bien-être et de la gastronomie d’altitude.
À terme, la marque vise 60 hôtels d’exception à travers le monde. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme menée par Accor depuis plusieurs années, avec le développement de marques iconiques comme Raffles, Fairmont et la renaissance du légendaire Orient Express, qui proposera en 2026 une croisière exclusive après le succès de son train mythique.
« Emblems n’est certainement pas la dernière marque que nous lancerons », souligne Sébastien Bazin, PDG d’Accor. « C’est la preuve qu’on peut gérer des maisons emblématiques tout en préservant leur identité. »