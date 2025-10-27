Immobilier : Avec sa nouvelle identité de marque, iad affirme son statut de première communauté d’entrepreneurs de France

iad dévoile sa nouvelle identité de marque, symbole d’un réseau d’entrepreneurs audacieux et solidaires qui réinventent l’immobilier depuis 17 ans. Il invite celles et ceux qui rêvent d’entreprendre autrement à rejoindre sa communauté d’entrepreneurs.

le réseau iad dévoile sa nouvelle identité de marque. Une évolution audacieuse qui reflète l’esprit pionnier de cette communauté d’entrepreneurs portée qui réinvente depuis dix-sept ans les codes de l’immobilier.

L’essentiel iad dévoile une nouvelle identité de marque, symbole d’un renouveau dans la continuité.

L’objectif : refléter l’esprit pionnier et la force de sa communauté d’entrepreneurs.

Depuis 17 ans (créé en 2008), iad place formation, accompagnement et réussite collective au cœur de son modèle.

Un ADN entrepreneurial affirmé : la force d’une communauté soudée

Depuis sa création le 1er mai 2008, iad place l’accompagnement, la formation et la réussite collective au cœur de son modèle. « Bien plus qu’un réseau immobilier, iad est aujourd’hui la première communauté d’entrepreneurs avec plus de 14 000 conseillers en France et 18 000 dans le monde », précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

Sur l’exercice fiscal 2024/2025 clos le 30 juin 2025, le groupe démontre une nouvelle fois la robustesse de son modèle alliant ancrage humain, technologie et liberté d’entreprendre. Son chiffre d’affaires consolidé de 520 M€ (450 M€ en France et 70 M€ à l’international) confirme sa position de numéro 1 en parts de marché en France.

« Chez iad, nous cherchons, bien au-delà de vendeurs de maisons, des bâtisseurs de projets de vie. Notre singularité consiste à donner à chacun les moyens de développer son propre business tout en étant accompagné d’un écosystème, d’une communauté solide, inspirante et ambitieuse » souligne Clément Delpirou.

Une nouvelle plateforme de marque pour accélérer le développement d’iad

Pour porter son ambition de numéro 1 du secteur en France, sans rompre avec l’héritage qui a fait son succès, iad a confié le repositionnement de sa marque, la refonte de son identité visuelle, avec un logotype plus lisible, plus distinctif soutenu par un bleu vibrant associé au mot ‘immobilier’ et sa nouvelle campagne de recrutement, à Little Stories, l’agence corporate du groupe AUSTRALIEGAD.

Une identité qui exprime à la fois la proximité avec les clients et la vitalité d’une communauté d’entrepreneurs toujours en mouvement.

« Avec cette nouvelle identité, nous n’avons pas cherché à rompre avec le passé ou réinventer iad mais à puiser dans l’ADN de la marque pour révéler ce qui l’anime depuis 17 ans. Une marque vivante, inclusive, résolument tournée vers l’avenir qui exprime notre vision du métier de l’immobilier basée sur la liberté d’entreprendre, la force d’une communauté soudée qui brise le plafond de verre. Notre objectif est clair : fédérer durablement en incarnant toute l’énergie et la dynamique entrepreneuriale collaborative de notre communauté » explique Clément Delpirou.

Une campagne qui incarne le cri de ralliement pour une nouvelle génération d’entrepreneurs

Cette nouvelle campagne dépasse les frontières de l’immobilier et répond pleinement à l’aspiration croissante des Français pour entreprendre autrement, corroborée par une étude exclusive menée en août 2025 par iad avec l’institut Selvitys* :

Un Français sur deux rêve d’entreprendre, un désir qui transcende l’âge, le diplôme et le milieu social.

rêve d’entreprendre, un désir qui transcende l’âge, le diplôme et le milieu social. 80% pensent qu’un changement de vie professionnelle est possible à tout âge.

pensent qu’un changement de vie professionnelle est possible à tout âge. 51% estiment pouvoir entreprendre dans l’immobilier sans diplôme ni gros capital, à condition d’être accompagnés.

estiment pouvoir entreprendre dans l’immobilier sans diplôme ni gros capital, à condition d’être accompagnés. Plus de la moitié souhaitent plus de liberté et d’autonomie au travail et 40% veulent devenir leur propre patron.

Ce cri de ralliement prendra vie dès le 29 octobre dans le cadre d’une vaste campagne d’affichage nationale (7 300 faces, dans plus de 600 villes), portée par l’écriture singulière de la photographe Louise Carrasco, avec une série de prises de vue en légère contre-plongée destinée à mettre en lumière la fierté d’appartenance qui anime la communauté d’entrepreneurs du groupe iad.

« On ne réussit jamais seul : on réussit ensemble »

« Nous n’avons pas besoin de revendiquer notre légitimité : nous sommes déjà leader. Aujourd’hui, notre ambition est d’inspirer, de transmettre et d’ouvrir la voie à tous ceux qui rêvent d’entreprendre autrement. Avec iad, on voyage léger et surtout on ne réussit jamais seul : on réussit ensemble », conclut Clément Delpirou.

* Sondage réalisé par Selvitys pour iad les 25 et 26 août 2025

