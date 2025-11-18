Immobilier : Vincent Jeanbrun veut un « choc de simplification » pour accélérer la création de logements
Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a défendu au Congrès des maires à Paris un « choc de simplification » pour relancer la création de logements et « donner de l’oxygène aux maires » qui ont des projets d’aménagement du territoire.
Vincent Jeanbrun veut « s’inspirer de ce que notre pays a su faire sur la reconstruction de Notre-Dame et pour les Jeux olympiques », pour lesquels des procédures spéciales ont été mises en place pour reconstruire la cathédrale en cinq ans et bâtir les infrastructures des JO.
« Je rêve des JO du logement, des JO de l’aménagement du territoire, du Notre-Dame de l’urbanisme », a-t-il déclaré devant un parterre d’élus locaux réunis pour une conférence sur le foncier et l’aménagement du territoire.
Rendre de l’oxygène aux maires
L’enjeu pour lui est de « rendre de l’oxygène au monde de l’aménagement et aux maires » qui passent selon lui un temps considérable en « réunions techniques » pour des opérations qui mettent des années à avancer.
Cette simplification passerait par un « guichet unique » pour « permettre à tous les porteurs de projets d’avancer ».
Le Premier ministre Sébastien Lecornu travaille sur une loi de décentralisation, qui, concernant l’aménagement du territoire, devra préciser les compétences de chaque organisme public au sein du mille-feuilles des agences et directions locales.
Pas de loi logement mais un Plan logement
Sans préparer une loi logement, Vincent Jeanbrun pousse pour un « plan logement » porté « collectivement » avec les maires en utilisant tous les outils à disposition, dont « un certain nombre » pourraient être modifiés avec les parlementaires.
« Règles du foncier, de l’aménagement du territoire », etc. « tout ça peut paraître bien complexe parfois », a confirmé Thierry Repentin, vice-président de l’Association des maires de France (AMF) et maire de Chambéry, qui relève que « tous les ministres qui passent annoncent un choc ».
Face aux contextes différents d’une commune à une autre, il défend « l’adaptabilité territoriales des dispositifs nationaux ».