Immobilier : « L’intelligence active, c’est l’IA utile aux agents », Guillaume Girard (Septeo)

Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Guillaume Girard (Septeo) défend une IA utile et métier : l’intelligence active.

Invité de Mon Podcast Immo, Guillaume Girard (Septeo Real Estate) explique comment l’« intelligence active » redéfinit l’usage de l’IA dans l’immobilier. Et si l’IA, dans l’immobilier, devenait vraiment utile ? Guillaume Girard, directeur commercial de Septeo Real Estate, défend une vision originale : celle de l’« intelligence active ». Un modèle d’innovation pragmatique qui allie intelligence artificielle et data, au service du quotidien des agents immobiliers.

Une IA qui sert le métier, pas l’inverse

« Chez Septeo, on ne parle pas d’intelligence artificielle, mais d’intelligence active. C’est une IA dopée à la donnée et au sens métier », explique Guillaume Girard. L’objectif : ne pas produire de la technologie pour la technologie, mais des outils opérationnels qui répondent aux vrais besoins du terrain. La solution phare ? MIA, pour Modelo Intelligence Active, une interface vocale intelligente qui permet aux professionnels de piloter leur CRM à la voix, de créer automatiquement fiches biens, contacts, relances et estimations.

Moins de saisie, plus de relation client

L’enjeu de MIA est clair : faire gagner du temps aux agents. « On réduit jusqu’à 8 heures par semaine les tâches de ressaisie et d’incrémentation dans le CRM », promet Guillaume Girard. Et la promesse semble tenue : grâce à une interface vocale corrigée en temps réel, les erreurs sont minimes et les données se positionnent automatiquement au bon endroit. Le tout est déployé sans surcoût pour les 4 000 agences clientes de Septeo Real Estate.

Une feuille de route ambitieuse

Avec MIA 2 déployée fin 2025, Septeo ne compte pas s’arrêter là. L’éditeur annonce une feuille de route très chargée : nouveaux partenariats stratégiques, innovations internes, et surtout une ambition forte : doubler sa base client d’ici fin 2026 pour atteindre 8 000 agences utilisatrices. Une croissance qui s’appuie sur une conviction forte : « La technologie doit s’effacer au profit de la relation humaine », conclut Guillaume Girard.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Guillaume Girard, directeur général de Septeo sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

