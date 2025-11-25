Intempéries : Comment protéger sa maison contre les chutes d’arbres

Avec le retour du froid et de la pluie, les risques d’intempéries susceptibles d’impacter nos maisons se multiplient. S’il est impossible de contrôler la météo, il faut en revanche se préparer pour éviter des dégâts importants : gouttières, cheminée, clôture, toiture…

L’été dernier a été classé troisième été le plus chaud jamais enregistré. Si cette chaleur a permis de profiter pleinement de la saison, elle a aussi fragilisé de nombreux arbres.



Après des épisodes de sécheresse, certaines espèces deviennent plus fragiles ou développent une instabilité racinaire, augmentant ainsi le risque de chute d’arbres ou de branches, particulièrement à l’approche de la saison des tempêtes.

L’hiver est souvent synonyme de phénomènes météo plus extrêmes, avec des températures glaciales qui aggravent encore la situation. C’est une période où nos logements sont exposés à divers risques — notamment ceux liés aux arbres environnants.

Des gestes simples pour éviter des réparations coûteuses

Et si l’on ne peut pas maîtriser la météo, il est possible de préparer sa maison et son jardin pour limiter les dangers et réduire les dégâts.

Selon Serge Masson, expert bâtiment chez Travaux.com, plusieurs vérifications et améliorations peuvent être réalisées avant l’hiver pour prévenir les problèmes lors de la saison des tempêtes, en particulier face aux chutes d’arbres. Les tempêtes figurent parmi les principales causes de dommages aux habitations, mais de nombreuses situations peuvent être évitées.



Cette vigilance est d’autant plus importante qu’une étude récente de Travaux.com révèle que 37 % des Français ne disposent pas d’épargne pour faire face à des réparations d’urgence.

Anticiper : la clé pour limiter les dégâts

Pour Serge Masson, l’entretien régulier reste la meilleure protection contre les intempéries : « Il est toujours préférable d’entretenir régulièrement sa maison, mais on a tendance à négliger ces gestes pendant l’été, lorsque le temps est plus clément et qu’on profite de l’extérieur ! À l’automne et en hiver, les tempêtes peuvent être bien plus dangereuses : la chute des feuilles bouche les gouttières, l’humidité fragilise les clôtures et favorise les problèmes d’infiltration. Il est essentiel, avec le changement de saison, d’être vigilants sur ces points pour rester en sécurité ».

Et il ajoute : « Notre guide aide les particuliers à réaliser les vérifications indispensables et à intervenir si nécessaire. Et en cas de doute, il vaut toujours mieux faire appel à un professionnel : il saura sécuriser votre logement et éviter des réparations coûteuses.»

Se préparer à la saison des intempéries

Inspectez vos arbres

Des branches mortes ou un tronc fragilisé peuvent devenir dangereux par grand vent. Les grosses branches risquent d’endommager fenêtres, véhicules, clôtures — ou même blesser quelqu’un. Si un arbre présente des branches cassées, faites-les retirer. S’il semble instable, mieux vaut le faire abattre avant qu’il ne cause de sérieux dégâts.

Attention : les travaux d’élagage ou d’abattage sont risqués, surtout cette année avec des arbres fragilisés par la sécheresse. Faites appel à un professionnel formé et équipé.

Vérifiez clôtures et poteaux

L’humidité favorise la pourriture du bois, notamment au niveau des poteaux. En cas de vents violents, ces éléments peuvent céder et causer des accidents. Inspectez chaque poteau et panneau, vérifiez leur solidité dans le sol.



Si une tempête est annoncée et que vous manquez de temps pour réparer, mieux vaut démonter provisoirement les éléments instables pour éviter la casse.

Dégagez et fixez vos gouttières

La chute des feuilles bouche rapidement les gouttières, entraînant infiltrations et humidité, voire inondations. À noter : les dommages liés à un défaut d’entretien sont souvent non couverts par l’assurance habitation.



Les gouttières et descentes évacuent l’eau loin des murs ; assurez-vous qu’elles soient débouchées, solidement fixées et bien raccordées pour qu’elles remplissent leur rôle.

Faites contrôler votre cheminée

Si vous avez une cheminée, faites-la inspecter par un professionnel avant l’hiver. Les chapeaux, pots et grilles sont particulièrement vulnérables au vent : s’ils se détachent, ils peuvent endommager votre toiture, votre jardin, une voiture ou blesser quelqu’un.

Inspectez votre toiture

On a tendance à l’oublier, car elle n’est pas visible au quotidien. Pourtant, une toiture abîmée peut causer de lourds dégâts :

Par vents violents, des tuiles desserrées peuvent bouger ou tomber.

Par fortes pluies, une infiltration peut provoquer des dégâts de plusieurs milliers d’euros.

Même une seule tuile déplacée ou manquante peut laisser passer l’eau. Les réparations de toiture nécessitent un savoir-faire : faites appel à un couvreur dès le moindre doute.

Isolez les canalisations extérieures

Le gel peut fissurer les conduites et provoquer des fuites ou inondations à l’intérieur du logement. Protégez tuyaux et robinets extérieurs avec une isolation adaptée : c’est peu coûteux, rapide et efficace.

Apprenez à couper vos arrivées d’eau, de gaz et d’électricité

En cas d’urgence, il est important de savoir comment couper ses réseaux peut éviter le pire. Ne pas le faire peut entraîner inondations, chocs électriques, fuites de gaz voire incendies. Assurez-vous de savoir où se trouvent les vannes et interrupteurs principaux, et comment les utiliser. En cas de doute, contactez vos fournisseurs ou un artisan qualifié.

