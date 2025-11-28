A vendre à Bordeaux : Maison de maître avec piscine décorée par Geoffroy Van Hulle

Cette maison de maître de 480 m² avec piscine, dont la décoration a été confiée au célèbre décorateur Geoffroy Van Hulle, est proposée à la vente par John Taylor.

Maison de maitre a vendre

© John Taylor

Par MySweetImmo et John Taylor, le 28 novembre 2025
À proximité immédiate du Parc Bordelais dans le quartier de Caudéran, cette maison de maître offre environ 480 m² habitables sur une parcelle de plus de 900 m².

Entièrement rénovée, elle présente une décoration pensée par le décorateur Geoffroy Van Hulle, dont l’esthétique se retrouve dans l’ensemble de la maison : lustre Cristo en verre de Murano, papiers peints Fornasetti, rideaux et tissus Pierre Frey et Manuel Canovas. 

Le charme de l’ancien préservé

La propriété associe le charme de l’ancien au confort contemporain. Les éléments d’époque tels que les parquets, moulures, cheminées et hauteurs sous plafond ont été restaurés afin de préserver l’esprit du lieu.

Le rez-de-chaussée s’organise autour de salons en enfilade, d’une salle à manger ouverte sur le jardin, d’une suite, d’un bureau avec salle d’eau, ainsi que d’une cuisine familiale et de son arrière-cuisine.
L’étage propose trois suites, offrant chacune des volumes agréables et une bonne autonomie. 

Une maison de maître avec piscine

Une dépendance complète l’ensemble : pool house, salle de sport, espace bureau, chambre, salle d’eau et cave en sous-sol. Le jardin paysager accueille une piscine et plusieurs zones de détente. La propriété permet de stationner jusqu’à six véhicules.

Un bien rare, à la fois confortable, fonctionnel et chargé de caractère adapté à une vie de famille ou à une résidence secondaire.

Le prix : 3 850 000 €. Le contact : John Taylor

