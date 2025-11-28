A vendre à Bordeaux : Maison de maître avec piscine décorée par Geoffroy Van Hulle

Cette maison de maître de 480 m² avec piscine, dont la décoration a été confiée au célèbre décorateur Geoffroy Van Hulle, est proposée à la vente par John Taylor.

À proximité immédiate du Parc Bordelais dans le quartier de Caudéran, cette maison de maître offre environ 480 m² habitables sur une parcelle de plus de 900 m².

Entièrement rénovée, elle présente une décoration pensée par le décorateur Geoffroy Van Hulle, dont l’esthétique se retrouve dans l’ensemble de la maison : lustre Cristo en verre de Murano, papiers peints Fornasetti, rideaux et tissus Pierre Frey et Manuel Canovas.

Newsletter MySweetimmo

Le charme de l’ancien préservé

La propriété associe le charme de l’ancien au confort contemporain. Les éléments d’époque tels que les parquets, moulures, cheminées et hauteurs sous plafond ont été restaurés afin de préserver l’esprit du lieu.

Le rez-de-chaussée s’organise autour de salons en enfilade, d’une salle à manger ouverte sur le jardin, d’une suite, d’un bureau avec salle d’eau, ainsi que d’une cuisine familiale et de son arrière-cuisine.

L’étage propose trois suites, offrant chacune des volumes agréables et une bonne autonomie.

Une maison de maître avec piscine

Une dépendance complète l’ensemble : pool house, salle de sport, espace bureau, chambre, salle d’eau et cave en sous-sol. Le jardin paysager accueille une piscine et plusieurs zones de détente. La propriété permet de stationner jusqu’à six véhicules.

Un bien rare, à la fois confortable, fonctionnel et chargé de caractère adapté à une vie de famille ou à une résidence secondaire.

Le prix : 3 850 000 €. Le contact : John Taylor

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements