« Monétiser son patrimoine, c’est une question de dignité », Sophie Richard (Viagimmo)

Dans Mon Podcast Immo, Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo, défend une vision moderne et solidaire du viager. Face au vieillissement démographique, elle appelle à repenser la monétisation du patrimoine comme un levier d’équilibre social et économique. Le vieillissement de la population bouleverse nos équilibres économiques et sociaux. Pour Sophie Richard, fondatrice de Viagimo, « […]

Dans Mon Podcast Immo, Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo, défend une vision moderne et solidaire du viager. Face au vieillissement démographique, elle appelle à repenser la monétisation du patrimoine comme un levier d’équilibre social et économique.

Le vieillissement de la population bouleverse nos équilibres économiques et sociaux. Pour Sophie Richard, fondatrice de Viagimo, « monétiser son patrimoine, c’est une question de dignité ». Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, elle milite pour un changement de regard sur le viager, souvent mal compris mais pourtant porteur de solutions concrètes.

Newsletter MySweetimmo

Face au vieillissement, un nouvel équilibre à inventer

D’ici 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Une bascule démographique inédite qui interpelle. « La société vieillit, elle change, et elle doit repenser de nouveaux équilibres », explique Sophie Richard. Dans ce contexte, le viager — ou plus largement, la monétisation du patrimoine — apparaît comme une réponse aux tensions budgétaires, au mal-logement et à la perte d’autonomie des seniors.

Selon une étude Ipsos, 77 % des actifs redoutent pour leur retraite, tandis que les retraités se sentent mis en cause dans la fragilité des finances publiques. Le viager peut jouer un rôle d’amortisseur : « C’est un outil moderne et efficace qui permet de soulager les finances publiques, favoriser l’accession à la propriété, et redonner de l’autonomie à nos aînés. »

Le viager, un pacte intergénérationnel

Loin de l’image désuète ou cynique souvent associée au viager, Sophie Richard défend une approche éthique et solidaire. « Monétiser son patrimoine, c’est transformer une richesse dormant dans la pierre en revenus concrets, pour mieux vivre chez soi, adapter son logement ou financer la dépendance. »

Neuf Français sur dix souhaitent vieillir à domicile. Le viager permet cette autonomie, tout en offrant aux acquéreurs — souvent des actifs inquiets pour leur propre retraite — un investissement immobilier décoté de 40 à 60 %, sans emprunt ni fiscalité lourde. « C’est un pacte de confiance entre générations », insiste-t-elle.

Changer de vocabulaire pour changer les mentalités

« Quand on parle de viager, les professionnels ne se sentent pas toujours concernés. Mais la monétisation du patrimoine, ça percute », constate Sophie Richard. Le mot « viager » reste chargé de tabous. En adoptant un langage plus inclusif, elle veut lever les freins psychologiques et encourager les professionnels à se saisir de cette opportunité.

Pour elle, la pédagogie est clé. « Il faut rendre accessible une transaction qui peut sembler complexe. C’est aussi ça, l’innovation. » Viagimmo forme et accompagne ainsi les professionnels de l’immobilier dans cette nouvelle économie du bien vieillir.

Une communauté au service du bien vieillir

Avec plus de vingt agences en France, Viagimmo s’organise en réseau mais aussi en communauté. Trois formats de collaboration sont proposés : franchise classique (Viagimmo Premium), apport d’affaires pour ceux qui identifient des vendeurs, et un label pour les professionnels souhaitant s’impliquer sans devenir franchisés.

« Nous sommes centre de formation certifié Qualiopi, avec un service juridique intégré. L’accompagnement, c’est notre ADN », affirme Sophie Richard. Le but ? Rendre le viager accessible, compréhensible, et en faire un outil central dans la transition démographique.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements