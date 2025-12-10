Avis Arrago : Que penser du Prêt Viager Hypothécaire pour financer sa retraite ?

Le prêt viager hypothécaire Arrago permet aux seniors de financer leurs projets en utilisant leur patrimoine immobilier, sans quitter leur logement. Zoom sur cette solution flexible.

Pour de nombreux seniors, profiter pleinement de la retraite peut parfois se heurter à des revenus plus limités. Si vous êtes propriétaire d’un logement, le Prêt Viager Hypothécaire (PVH) proposé par Arrago peut être une solution efficace pour transformer votre patrimoine immobilier en liquidités, tout en restant chez vous. Mais qu’en pensent réellement les utilisateurs ? Voici notre avis Arrago détaillé.

Qu’est-ce que le Prêt Viager Hypothécaire ?

Le prêt viager hypothécaire est un crédit personnel garanti par l’hypothèque de votre bien immobilier. Contrairement à un crédit immobilier classique, il s’agit d’un prêt à la consommation encadré par la loi, conçu pour sécuriser financièrement les seniors à partir de 60 ans. Il n’exige ni tests médicaux ni bilan de santé et s’applique à différents types de biens : résidence principale, secondaire ou locative, dès lors que leur valeur dépasse 150 000 €.

Le montant que vous pouvez percevoir dépend de votre âge et de la valeur du bien, généralement de 15 à 60 % de l’estimation. Une fois l’acte signé chez le notaire, les fonds sont versés sous 48 heures, déduction faite des frais, offrant ainsi une rapidité qui séduit de très nombreux propriétaires seniors.

Les avantages selon les utilisateurs

D’après les témoignages et retours clients, le PVH d’Arrago séduit pour plusieurs raisons :

Sécurité et sérénité : le passif ne peut dépasser la valeur du bien. En cas de remboursement après la vente, vos enfants ou héritiers ne sont jamais responsables de la dette. Si le montant dû dépasse la valeur du logement, c’est la banque qui prend en charge la différence.

Flexibilité du remboursement : le prêt peut être remboursé totalement ou partiellement à tout moment, sans pénalité, offrant un contrôle total sur vos finances.

Liquidités pour tous projets : qu’il s’agisse de travaux d’aménagement, de soutien familial ou de réaliser un rêve longtemps repoussé, l’argent obtenu via le PVH est utilisable librement, sans obligation de mensualité.

Accompagnement personnalisé : les conseillers Arrago accompagnent les seniors tout au long du processus, depuis l’étude d’éligibilité jusqu’au versement des fonds, en expliquant chaque étape avec clarté.



Points de vigilance

Comme tout produit financier, le PVH comporte des points à prendre en compte :

La dette contractée est “in fine” , c’est-à-dire que le remboursement s’effectue en une seule fois à la fin du contrat ou à la vente du bien.



, c’est-à-dire que le remboursement s’effectue en une seule fois à la fin du contrat ou à la vente du bien. L’étude d’éligibilité reste indispensable, notamment si vous avez déjà des crédits en cours.



Il s’agit d’un prêt viager sécurisé, et non d’un investissement sans risque : la valeur du bien et votre âge déterminent le montant octroyé.



Notre avis Arrago

Le Prêt Viager Hypothécaire Arrago est une solution adaptée aux seniors propriétaires souhaitant débloquer des liquidités sans quitter leur logement. Les retours clients soulignent sa rapidité, sa transparence et la sérénité qu’il procure. Comparé aux alternatives comme le viager classique, le PVH permet souvent de percevoir des montants plus élevés tout en restant pleinement propriétaire et en protégeant ses héritiers.

En résumé, Arrago propose un outil de financement fiable, flexible et sécurisé, idéal pour ceux qui souhaitent profiter de leur retraite tout en valorisant leur patrimoine immobilier.

