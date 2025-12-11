Immobilier : Pourquoi l’IA rend les consommateurs plus exigeants

Selon une étude Opinion System – IFOP, 44% des Français utilisent l’IA pour choisir un service. Ce nouvel usage redéfinit la confiance et impose la transparence comme critère clé dans la consommation, y compris en immobilier.

L’intelligence artificielle transforme radicalement la manière dont les Français consomment. De simple outil de recherche, elle devient un véritable allié pour décrypter, comparer et faire des choix éclairés. Une révolution qui fait de la transparence un critère central de confiance.

L’IA, nouvel acteur clé du parcours d’achat

Selon une étude réalisée par Opinion System – IFOP, 44 % des Français font appel à l’IA pour les aider à choisir un produit ou un service. Chez les 18-24 ans, 45 % l’utilisent pour synthétiser les avis clients, et 43 % pour consulter directement des retours d’expérience. Cette technologie, désormais intégrée à nos smartphones et ordinateurs, devient un outil de prescription puissant, facilitant des choix mieux informés.

Vers la fin de l’opacité : comprendre pour mieux décider

L’un des apports majeurs de l’IA est sa capacité à vulgariser des contenus complexes. Un Français sur deux l’utilise déjà pour décrypter des contrats ou documents administratifs, une tendance encore plus marquée chez les jeunes et les cadres. Dans les secteurs jugés opaques comme l’assurance, la mutuelle ou l’immobilier, l’IA rend l’information plus claire, accessible, et permet des décisions autrefois réservées aux experts.

« L’intelligence artificielle redistribue les cartes. Elle permet de déchiffrer des clauses, par exemple celles d’un contrat d’assurance, d’un prêt immobilier ou encore de comparer les prestations d’une mutuelle. Les consommateurs ont désormais les moyens de comprendre ce qui leur était autrefois opaque, et de prendre des décisions autrefois réservées aux initiés », explique Jean-David Lépineux, fondateur d’Opinion System.

La confiance passe par des avis clients vérifiés

Malgré l’essor des IA, 60 % des Français restent méfiants vis-à-vis de leurs recommandations. À l’inverse, 59 % accordent plus de crédit aux avis clients contrôlés qu’à ceux laissés librement. Dans cet environnement où tout peut être comparé, la fiabilité des témoignages devient essentielle. Pour les entreprises, investir dans des dispositifs de recueil et de valorisation d’avis certifiés est désormais stratégique.

Un changement d’équilibre entre marques et consommateurs

Grâce à l’IA, les consommateurs gagnent en autonomie : 52 % estiment qu’elle les aide à mieux comprendre les garanties d’un contrat, et 40 % à identifier la meilleure offre. Ce basculement renforce le pouvoir d’analyse des particuliers face aux professionnels. Dans ce nouveau paysage, seules les entreprises transparentes, lisibles et bien notées réussiront à se démarquer durablement.

« L’intelligence artificielle ne remplace pas la confiance, elle la filtre. Les marques ont tout intérêt à miser sur la transparence et la fiabilité des avis clients, car c’est ce socle qui soutiendra leur visibilité et leur crédibilité dans les écosystèmes pilotés par l’IA », ajoute Jean-David Lépineux.

Le point sur… les avis clients contrôlés

Contrairement aux commentaires laissés librement en ligne, les avis clients contrôlés font l’objet d’une vérification rigoureuse. Opinion System, spécialiste certifié, s’assure de l’authenticité des témoignages recueillis auprès de vrais clients. Ce processus offre une garantie de fiabilité, devenue précieuse à l’ère des fausses notes et des contenus générés par IA.

Méthodologie : Cette enquête a été réalisée les 6 et 7 octobre 2025, auprès d’un échantillon représentatif de 1 004 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les interviews ont été menées en ligne. L’étude a été commandée par Opinion System, institut indépendant spécialisé dans le recueil et le contrôle des avis clients.

