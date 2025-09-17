Immobilier de prestige : L’IA améliore la qualité de service, la réactivité et la pertinence du marketing

L’IA, un outil qui sert le métier d’agent immobilier et ses clients. Julie Janssens, directrice Sales & Marketing chez Janssens immobilier Knight Frank, décrypte les nouveaux usages de l’IA dans l’immobilier de prestige.

L’intelligence artificielle transforme aujourd’hui en profondeur le secteur de l’immobilier de prestige. Pour Julie Janssens, directrice Sales & Marketing au sein du groupe Janssens Immobilier Knight Frank, fondé par ses parents en Provence, elle est devenue un outil incontournable du quotidien.

L’IA un atout dans le marketing immobilier

« L’IA transforme profondément notre manière d’aborder le marketing immobilier. Elle nous permet de gagner un temps précieux dans l’analyse des données ou la personnalisation du suivi client. Cela libère du temps pour la stratégie, la créativité et les relations humaines, qui restent au coeur de notre métier. »

Grâce à l’IA, il est désormais possible d’affiner le ciblage des acquéreurs en croisant leurs critères, leur comportement digital et nos données CRM. Cela permet de proposer des biens plus pertinents, plus rapidement. Les techniques IA telles que les enrichissements de vidéos, des propositions de plans ou de projection pour des biens sont également des alliés dans la mise en avant de notre portefeuille.

Une éthique et un cadre claires

Julie Janssens insiste néanmoins sur la nécessité d’un cadre clair. « C’est une opportunité, à condition de bien l’encadrer. L’IA peut améliorer la qualité de service, la réactivité et la pertinence de nos actions marketing. Mais il faut garder une vigilance éthique : la transparence vis-à-vis des clients, la protection des données personnelles, et surtout, la place de l’humain dans la relation ne doivent jamais être négligées. Dans l’immobilier de prestige, la confiance et le lien restent essentiels. »

Du côté des innovations, Janssens Immobilier suit de près les évolutions de son CRM Whise, qui intègre progressivement des fonctionnalités intelligentes. « Côté communication, nous testons des générateurs d’images et des assistants rédactionnels basés sur l’IA, utilisés avec discernement pour gagner en efficacité sans perdre notre exigence de qualité et notre ADN.«

Janssens immobilier Knight Frank surveille aussi de près la visibilité de son site et de ses annonces sur des outils comme ChatGPT ou Gemini, qui deviennent de véritables points d’entrée dans les projets immobiliers. Prochainement, un assistant vocal IA viendra compléter ces innovations afin de relancer, écrire et renseigner les clients, en synergie avec l’expertise de ses équipes avec qui ils sont en relation.

Des acheteurs de plus en plus prudents

Ces évolutions technologiques s’accompagnent de changements majeurs dans le comportement des acquéreurs. « Nous constatons que les acquéreurs ont aujourd’hui besoin d’être davantage rassurés sur leur investissement. Même en cas de coup de coeur, la prudence reste de mise. Les délais de vente s’allongent à nouveau, avec une moyenne autour de 15 à 18 mois. Par ailleurs, le niveau d’exigence a nettement augmenté. La majorité de nos acquéreurs recherche des biens clés en main, sans travaux, offrant un confort moderne tout en conservant le charme et l’authenticité. Chaque détail compte, et un accompagnement sur mesure devient plus que jamais indispensable. »

L’accompagnement humain reste néanmoins central : « Dans l’immobilier de prestige, le digital ne remplace pas la confiance : il en est le point de départ. » Aujourd’hui, plus de 90 % des contacts du groupe proviennent du digital. La formation des équipes est également un axe clé.

« Nous avons décidé en début d’année de structurer davantage cette dimension, en faisant appel à un coach expert du terrain : Romain Cartier. Il nous accompagne depuis janvier pour former et sensibiliser nos équipes, mais surtout pour revenir aux fondamentaux du métier, avec une lecture fine des comportements d’achat actuels. »

L’image et la vidéo, incontournables dans le luxe

Les recherches de biens de prestige démarrent de plus en plus en ligne, via les portails spécialisés, les réseaux sociaux ou même des moteurs conversationnels. Le bouche-à-oreille et les réseaux privés restent néanmoins puissants. Dans ce contexte, l’image et la vidéo sont devenues centrales.

« Ces contenus ne sont plus accessoires, ils participent pleinement à l’émotion et à la projection, bien avant la visite. Il faut créer l’émotion, voire créer le désir d’acheter une maison en Provence. Les acheteurs de prestige attendent désormais bien plus qu’un simple catalogue d’annonces. Ils recherchent une expérience éditorialisée, personnalisée, qui donne du sens à leur projet. »

