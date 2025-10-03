SAFTI célèbre ses 15 ans avec 1 million de projets de vie accompagnés et s’apprête à signer une année 2025 record sur le marché immobilier.

SAFTI célèbre ses 15 ans avec un million de projets de vie accompagnés. En 2025, le réseau de mandataires immobilier anticipe une année record, porté par la reprise du marché et ses 6 500 conseillers.

L’essentiel 220 millions de chiffre d’affaires attendus en 2025 (+22%)

Plus de 27 000 transactions attendues en 2025 (+20%)

1 million de projets de vie accompagnés depuis 2010

Des résultats record pour SAFTI en 2025

Au premier semestre 2025, SAFTI a engrangé 100 M€ de chiffre d’affaires, en hausse de 31 %, et signé 12 450 actes de vente, soit +31 % sur un an. Le mois de juillet a confirmé cette tendance avec 3 200 transactions et 25 M€ de CA. Sur l’ensemble de l’année, le réseau immobilier table sur 220 M€ de chiffre d’affaires (+22 %) et plus de 27 000 ventes (+20 %).

« Notre performance record est le fruit de l’engagement, du professionnalisme et de la proximité locale de nos plus de 6 500 conseillers en France et à l’international, couplés à des méthodes et outils digitaux qui aident à vendre au juste prix et accompagner au mieux nos clients, et ce depuis maintenant 15 ans », souligne Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur de SAFTI.

15 ans de succès partagés

En 2010, Gabriel Pacheco a une intuition : l’avenir passera par des conseillers immobiliers indépendants. À l’époque, deux signaux le poussent à franchir le pas : une société en quête de souplesse et la création du statut d’auto-entrepreneur, en 2009. Il revend alors son entreprise de services à la personne, MERCI+, et embarque dans l’aventure sa fidèle collaboratrice Sandra Françonnet et l’expert immobilier Marc Brimeux. Leur idée donnera naissance à SAFTI.

Quinze ans plus tard, le pari est tenu. Le réseau revendique près d’un million de projets de vie accompagnés et plus de 185 000 transactions finalisées. Surtout, il rassemble aujourd’hui 6 500 conseillers en France et à l’international. Beaucoup ont trouvé dans ce métier une nouvelle carrière.

Pour Gabriel Pacheco, la réussite ne se mesure pas qu’en chiffres. « Dès le départ, je me suis dit qu’il fallait former pour permettre aux gens de réussir leur vie, et investir dans la technologie », explique-t-il. Résultat : 150 000 heures de formation par an et une équipe de 60 personnes dédiées à la tech et à l’IA.

3 fondateurs, 3 forces complémentaires Marc Brimeux , directeur du réseau : expertise terrain et relation avec les conseillers.

, directeur du réseau : expertise terrain et relation avec les conseillers. Sandra Françonnet , présidente de la SAFTI Foundation : culture, qualité et process.

, présidente de la SAFTI Foundation : culture, qualité et process. Gabriel Pacheco, CEO : entrepreneuriat, vision et marque.

Le réseau revendique aussi sa différence sociale. Seul réseau immobilier labellisé HappyIndex®/AtWork, SAFTI a décroché en 2025 sa 4ᵉ distinction. Il affiche une note de 4,7/5, un taux de recommandation de 93 % et un NPS de +84, en nette progression. Les salariés plébiscitent l’ambiance de travail (93,3 %) et l’équilibre vie pro/vie perso (94,2 %).

« Nous continuerons à placer le bien-être et la performance au cœur de notre projet », insiste Gabriel Pacheco.

Un anniversaire qui sera fêté le 13 novembre prochain à Nantes, lors de la Convention nationale, en présence de 2 500 participants. Un gala clôturera la soirée.

Objectif : doubler sa part de marché d’ici 2030

Avec environ 3 % de parts de marché, SAFTI vise les 6 % d’ici 2030. Pour y parvenir, le réseau compte sur la formation continue de ses conseillers, l’intégration de l’IA et l’accélération de son développement international.

« Notre ambition est claire : continuer à démocratiser l’accès à la profession de conseiller immobilier, tout en garantissant une qualité de service irréprochable pour les vendeurs et les acheteurs. Ces 15 ans sont une étape, mais notre véritable défi commence maintenant », conclut Gabriel Pacheco.

