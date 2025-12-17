Immobilier : « La collaboration intelligente c’est 30% de chiffre d’affaires en plus », Charlotte Lafeuillade (MLS France)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Charlotte Lafeuillade, présidente du MLS France, présente le nouveau portail européen des mandats exclusifs. Un outil pour renforcer la collaboration entre agents immobiliers.

Partager des mandats exclusifs à l’échelle européenne, c’est désormais possible. Charlotte Lafeuillade, présidente de MLS France, présente au micro de Mon Podcast Immo le lancement d’un portail public réunissant les biens exclusifs de plusieurs pays. Objectif : professionnaliser, collaborer et faire progresser l’image des agents immobiliers.

Un portail européen dédié au mandat exclusif

Le MLS, modèle venu des États-Unis, prend racine en Europe. Charlotte Lafeuillade, présidente du MLS France, annonce « le premier portail européen de mandat exclusif, ouvert au grand public, avec déjà une dizaine de pays participants ». Objectif : donner plus de visibilité aux biens tout en renforçant la collaboration entre professionnels. « Tous les mandats publiés sont en cours, aucun bien sous offre ou compromis n’apparaît », précise-t-elle au micro d’Ariane Artinian.

Ce projet est né d’une collaboration entre la France, la Belgique et le Canada. Le site, en cours de montée en puissance, permet aux clients particuliers de visualiser des biens en exclusivité, d’interagir avec leur agent et de filtrer les visites. Pour les professionnels, l’accès au réseau nécessite d’adhérer à un MLS local, national ou européen.

115 euros par mois pour accéder à un réseau collaboratif

Pour intégrer le MLS, les professionnels doivent s’acquitter d’un abonnement mensuel de 115 euros. Cette somme inclut l’accès au portail, un outil d’intelligence artificielle pour l’accompagnement juridique, des événements et formations. « C’est un pack complet pour structurer l’activité, partager les mandats et viser une clientèle européenne », explique Charlotte Lafeuillade.

Le MLS met en avant la transparence et les bonnes pratiques, valorise les agences indépendantes autant que celles en réseau, mais exclut les réseaux de mandataires. « Ce n’est pas une décision politique », assure-t-elle, « mais une question de contrôle : nous auditons chaque agence chaque année, ce qui est impossible à faire pour des milliers de mandataires. »

L’exclusivité, un levier de performance dans un marché tendu

Dans un contexte de marché immobilier ralenti, la présidente du MLS France défend le mandat exclusif comme un outil d’efficacité commerciale. « On lève beaucoup de freins en expliquant qu’un seul interlocuteur diffuse via toutes les agences du réseau », estime-t-elle.

Deux chiffres parlent d’eux-mêmes : « 40 à 50 % des ventes des agences se font en interagence », et surtout, « la collaboration intelligente rapporte 30 % de chiffre d’affaires en plus ». Des résultats qui montrent que la mutualisation des efforts peut transformer la contrainte en opportunité.

Objectif 2026 : déploiement national et européen

Le MLS vise haut pour les prochaines années. « En 2026, on espère un fort développement de notre plateforme, tant en France que dans le reste de l’Europe », annonce Charlotte Lafeuillade. Déjà présente dans dix pays, l’association entend élargir son réseau pour renforcer la qualité du service, la visibilité des biens et la reconnaissance du mandat exclusif.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Charlotte Lafeuillade sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

