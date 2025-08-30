Immobilier : Agent Mandataire France surfe sur une tendance d’investissement encore confidentielle
Agent Mandataire France, réseau national composé de professionnels de l’immobilier expérimentés, lance Club Deal Immobilier, un département entièrement dédié à la commercialisation d’actifs off-market auprès des investisseurs professionnels.
Le réseau Agent Mandataire France annonce le lancement de son département Club Deal Immobilier, destiné aux investisseurs professionnels. Une initiative qui s’inscrit dans une pratique de co-investissement déjà répandue aux États-Unis mais encore peu structurée en France.
En bref
- Ticket d’entrée : à partir de 1 million d’euros.
- Cible : foncières privées, family offices, holdings.
- Positionnement : sélection d’actifs immobiliers off-market.
Le club deal immobilier, une pratique en plein essor
Le principe est simple : plusieurs investisseurs se regroupent pour acquérir un actif immobilier, chacun participant directement sans passer par un fonds. Ce modèle de co-investissement, courant outre-Atlantique, reste marginal en France où il s’est longtemps pratiqué de façon informelle.
« Notre mission est strictement immobilière : dénicher, accompagner et sécuriser des opportunités à très fort potentiel », explique Philippe Benardeau, fondateur d’Agent Mandataire France.
Une offre ciblée, mais réservée aux professionnels
Contrairement aux plateformes de financement participatif ou aux sociétés de gestion, Club Deal Immobilier ne lève pas de fonds et n’intervient pas dans la structuration des projets. Son rôle se limite à la transaction : identifier les biens, les analyser et mettre en relation investisseurs et vendeurs.
Les actifs proposés vont des murs commerciaux sous bail long aux immeubles de rapport, en passant par des biens patrimoniaux ou des résidences gérées. Selon l’entreprise, l’objectif est de privilégier des actifs solides et confidentiels, « qui échappent au marché traditionnel ».
Un marché encore sélectif
Avec un ticket d’entrée fixé à 1 million d’euros, le club deal immobilier reste réservé à une poignée d’investisseurs avertis, capables d’assumer des opérations conséquentes et peu liquides.