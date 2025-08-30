Immobilier : Agent Mandataire France surfe sur une tendance d’investissement encore confidentielle

Agent Mandataire France, réseau national composé de professionnels de l’immobilier expérimentés, lance Club Deal Immobilier, un département entièrement dédié à la commercialisation d’actifs off-market auprès des investisseurs professionnels.

Le réseau Agent Mandataire France annonce le lancement de son département Club Deal Immobilier, destiné aux investisseurs professionnels. Une initiative qui s’inscrit dans une pratique de co-investissement déjà répandue aux États-Unis mais encore peu structurée en France.

En bref Ticket d’entrée : à partir de 1 million d’euros.

Cible : foncières privées, family offices, holdings.

Positionnement : sélection d’actifs immobiliers off-market.

Newsletter MySweetimmo

Le club deal immobilier, une pratique en plein essor

Le principe est simple : plusieurs investisseurs se regroupent pour acquérir un actif immobilier, chacun participant directement sans passer par un fonds. Ce modèle de co-investissement, courant outre-Atlantique, reste marginal en France où il s’est longtemps pratiqué de façon informelle.

« Notre mission est strictement immobilière : dénicher, accompagner et sécuriser des opportunités à très fort potentiel », explique Philippe Benardeau, fondateur d’Agent Mandataire France.

À lire aussi Location meublée : Voici la liste des meubles obligatoires pour être conforme

Une offre ciblée, mais réservée aux professionnels

Contrairement aux plateformes de financement participatif ou aux sociétés de gestion, Club Deal Immobilier ne lève pas de fonds et n’intervient pas dans la structuration des projets. Son rôle se limite à la transaction : identifier les biens, les analyser et mettre en relation investisseurs et vendeurs.

Les actifs proposés vont des murs commerciaux sous bail long aux immeubles de rapport, en passant par des biens patrimoniaux ou des résidences gérées. Selon l’entreprise, l’objectif est de privilégier des actifs solides et confidentiels, « qui échappent au marché traditionnel ».

Un marché encore sélectif

Avec un ticket d’entrée fixé à 1 million d’euros, le club deal immobilier reste réservé à une poignée d’investisseurs avertis, capables d’assumer des opérations conséquentes et peu liquides.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements