Immobilier : Agent Mandataire France surfe sur une tendance d’investissement encore confidentielle

Agent Mandataire France, réseau national composé de professionnels de l’immobilier expérimentés, lance Club Deal Immobilier, un département entièrement dédié à la commercialisation d’actifs off-market auprès des investisseurs professionnels.

Agent Mandataire France lance une offre destinée aux investisseurs professionnels

Nouveau

© adobestock

Par MySweetImmo, le 30 août 2025, mis à jour le 29 août 2025
 0
1 - Le club deal immobilier, une pratique en plein essor2 - Une offre ciblée, mais réservée aux professionnels3 - Un marché encore sélectif

Le réseau Agent Mandataire France annonce le lancement de son département Club Deal Immobilier, destiné aux investisseurs professionnels. Une initiative qui s’inscrit dans une pratique de co-investissement déjà répandue aux États-Unis mais encore peu structurée en France.

En bref

  • Ticket d’entrée : à partir de 1 million d’euros.
  • Cible : foncières privées, family offices, holdings.
  • Positionnement : sélection d’actifs immobiliers off-market.
Newsletter MySweetimmo

Le club deal immobilier, une pratique en plein essor

Le principe est simple : plusieurs investisseurs se regroupent pour acquérir un actif immobilier, chacun participant directement sans passer par un fonds. Ce modèle de co-investissement, courant outre-Atlantique, reste marginal en France où il s’est longtemps pratiqué de façon informelle.

« Notre mission est strictement immobilière : dénicher, accompagner et sécuriser des opportunités à très fort potentiel », explique Philippe Benardeau, fondateur d’Agent Mandataire France.

À lire aussi

Une offre ciblée, mais réservée aux professionnels

Contrairement aux plateformes de financement participatif ou aux sociétés de gestion, Club Deal Immobilier ne lève pas de fonds et n’intervient pas dans la structuration des projets. Son rôle se limite à la transaction : identifier les biens, les analyser et mettre en relation investisseurs et vendeurs.

Les actifs proposés vont des murs commerciaux sous bail long aux immeubles de rapport, en passant par des biens patrimoniaux ou des résidences gérées. Selon l’entreprise, l’objectif est de privilégier des actifs solides et confidentiels, « qui échappent au marché traditionnel ».

À lire aussi

Un marché encore sélectif

Avec un ticket d’entrée fixé à 1 million d’euros, le club deal immobilier reste réservé à une poignée d’investisseurs avertis, capables d’assumer des opérations conséquentes et peu liquides.

Par MySweetImmo
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter