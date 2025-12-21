Immobilier : 682 350 jouets récoltés par les agences Century 21 en novembre

La collecte de jouets organisée comme tous les ans par les agences Century 21 pour les enfants défavorisés a encore une fois été une belle réussite : 682 350 jouets ont ainsi été récoltés par les agences du 1er au 30 novembre ! Un bel élan de générosité souligne le réseau.

Du 1er au 30 novembre, 908 agences Century 21 se sont mobilisées partout en France pour organiser des collectes de jouets au profit d’associations locales agissant en faveur des enfants défavorisés ou hospitalisés.

Newsletter MySweetimmo

Un formidable élan de générosité́

Largement relayée par les mairies, soutenue par les commerçants et artisans des communes concernées, cette 13ème collecte de jouets a connu un formidable élan de générosité porté par les familles qui ont afflué les bras chargés de cadeaux. 682 350 jouets ont ainsi été́ récoltés par les agences en un mois !

À lire aussi Immobilier : Century 21 réinvente la publicité locale sur TF1+

Les jouets déjà redistribués aux enfants

A peine le temps d’emballer et de trier par âge chaque jouet collecté, les agences Century 21 et les associations partenaires de l’opération ont organisé une grande fête dans leurs villes courant décembre pour remettre les cadeaux.

« Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont contribué́ à ce magnifique résultat, que ce soit par leur mobilisation, leurs dons ou le relais qu’ils ont pu faire de l’opération », précise-t-on au sein du réseau.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements