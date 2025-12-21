Immobilier : 682 350 jouets récoltés par les agences Century 21 en novembre

La collecte de jouets organisée comme tous les ans par les agences Century 21 pour les enfants défavorisés a encore une fois été une belle réussite : 682 350 jouets ont ainsi été récoltés par les agences du 1er au 30 novembre ! Un bel élan de générosité souligne le réseau.

Collecte de jouets dans les agences Century 21

© Century 21

Par MySweetImmo , le 21 décembre 2025, mis à jour le 19 décembre 2025
Du 1er au 30 novembre, 908 agences Century 21 se sont mobilisées partout en France pour organiser des collectes de jouets au profit d’associations locales agissant en faveur des enfants défavorisés ou hospitalisés. 

Un formidable élan de générosité́

Largement relayée par les mairies, soutenue par les commerçants et artisans des communes concernées, cette 13ème collecte de jouets a connu un formidable élan de générosité porté par les familles qui ont afflué les bras chargés de cadeaux. 682 350 jouets ont ainsi été́ récoltés par les agences en un mois ! 

Les jouets déjà redistribués aux enfants

A peine le temps d’emballer et de trier par âge chaque jouet collecté, les agences Century 21 et les associations partenaires de l’opération ont organisé une grande fête dans leurs villes courant décembre pour remettre les cadeaux.

« Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont contribué́ à ce magnifique résultat, que ce soit par leur mobilisation, leurs dons ou le relais qu’ils ont pu faire de l’opération », précise-t-on au sein du réseau.

Par MySweetImmo
