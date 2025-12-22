Immobilier Paris 8e : Icade signe une promesse de vente de l’immeuble Marignan sur les Champs-Elysées pour 402 M€
Icade a signé avec Black Swan Real Estate Capital, opérant pour le compte de Bain Capital et Revcap, une promesse de vente en vue de la cession de l’immeuble Marignan, situé au 29-33 avenue des Champs-Élysées, pour un montant de 402 M€.
À l’issue d’un appel d’offres très concurrentiel, qui a attiré plus de 100 investisseurs et donné lieu à une vingtaine de propositions, Icade a conclu un accord avec Black Swan Real Estate Capital, agissant pour le compte de Bain Capital et Revcap. Cet accord porte sur la vente de l’immeuble Marignan pour un montant de 402 millions d’euros.
Un immeuble emblématique des Champs-Élysées
Situé au 29-33 avenue des Champs-Élysées, à l’angle de la rue de Marignan dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, cet immeuble de style Art déco a été construit en 1930.
Il s’étend sur sept étages et offre plus de 12 000 m² de surface, dont 7 300 m² de bureaux et 4 800 m² d’espaces de commerces. Ces derniers mois, Icade avait préparé le terrain pour un vaste projet de rénovation, en libérant entièrement le bâtiment et en obtenant les autorisations nécessaires.
Un impact positif sur la situation financière d’Icade
Réalisée dans un contexte de marché favorable, cette vente valorise l’immeuble à un niveau supérieur de plus de 20 % à sa valeur comptable fin 2024. L’opération aura un impact positif sur la trésorerie d’Icade et lui permettra de réduire sa dette, tout en accélérant la mise en œuvre de son plan stratégique ReShapE.
La finalisation de la vente est prévue au premier semestre 2026, sous réserve de la levée des dernières conditions. Pour Nicolas Joly, directeur général d’Icade, cet accord illustre « notre capacité à cristalliser la création de valeur réalisée sur nos actifs et à saisir les bonnes dynamiques de marché, illustrées par l’appétit soutenu des investisseurs pour des immeubles value-add. Par cette transaction, Icade optimise l’allocation de son capital, renforce sa structure financière et se donne les moyens de poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique.»